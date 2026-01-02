Säkerhetsskyddschef
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Som Säkerhetsskyddschef samordnar och leder du hela kommunkoncernens säkerhetsskyddsarbete. I detta arbete ingår bland annat att leda arbetet med att genomföra kommunens säkerhetsskyddsanalys samt planering och genomförande av övning och utbildning i enlighet med kommunens övningsplan, och uppkomna behov.
Du ansvarar för att genomföra säkerhetskyddsintervjuer och administrera registerkontroller med stöd av säkerhetsskyddslagen SSL 2018:585. Du ansvar för kommunens organisation och bemanning av tjänsteman i beredskap (TIB) med administration, arbetsbeskrivningar, utbildning och krisförberedande planering.
Som Säkerhetsskyddschef är du kommunens kontaktperson gent emot Myndigheten för civilt försvar, försvarsmakten samt övriga intressenter. I din roll deltar du i länsgemensamma aktiviteter vilka leds av Länsstyrelsen Dalarna och du fungerar som Biträdande Signalskyddschef.
I rollen leder samt framställer du kommunens krigsorganisation och krigsplaceringsarbete och genomföra kommunens arbete med beredskapsplanen och dess bilagor vilket bl.a. innebär att bereda underlag för strategiska, politiska beslut.
Som Säkerhetsskyddschef är du direkt underställd Kommundirektör vilket innebär att du utgör ett stöd till kommundirektör så väl i ordinarie drift som i kris eller högsta beredskap.
I takt med att samhället blir mer komplext och nya lagar och risker uppstår, krävs det att de som arbetar med säkerhet har en betydligt högre förmåga att förutse vilka proaktiva åtgärder som behöver insättas innan händelser sker. Därför förväntas du över tiden sammanställa en aktuell lägesbild som presenteras löpande för kommunendirektör och Kommunstyrelse.
Tjänsten innebär att du har hög fysisk närvaro på arbetsplatsen. I tjänsten ingår även att regelbundet agera som kommunens TIB.Kvalifikationer
Funktionen som Säkerhetsskyddschef är central och tidvis mycket händelserik vilket innebär att du har många kontakt både inom utanför Säters kommunkoncern. Det är viktigt att du har lätt för att kommunicera och du motiveras av att skapa relationer.
Det förväntas att du både har förmågan att stödja och styra. Rollen kräver att du kan behålla lugnet och prioritera utifrån din bedömning av situationen, även när trycket stundtals är högt att få ta egna initiativ och självständigt driva ditt arbete framåt
Du är van att arbeta digitalt och har lätt för att ta till dig nya IT-system och värdera säkerhetsrisker med ny teknik. Du ser styrkan i samarbete och bygger interna nätverk med fokus på gemensamma mål och långsiktig effekt. Med strategisk blick och analytiska färdigheter har du förmåga att se verksamhetens del i helheten.
Du har eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område, och det är meriterande om du har högre utbildning från försvarsmakten/försvarshögskolan och/eller högskoleexamen inom exempelvis juridik, statsvetenskap eller beteendevetenskap.
Du ska ha tjänstgjort inom en taktiskt eller strategisk verksamhet i offentlig sektor och det är meriterande om du tjänstgjort på förvaltnings- eller kommunledningsnivå i en kommun.
Vi ser framför oss att du är en van ledare och chefserfarenhet, i synnerhet från taktisk eller strategisk nivå är därför meriterande.
Då kommunens geografi till huvuddel består av landsbygd är b-körkort en förutsättning för uppdraget.
Tjänsten är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning krävs innan tillträde.
