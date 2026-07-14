Säkerhetssamordnare med inrkitning brottsförebyggande
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2026-07-14
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Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Om verksamheten
Hylte kommun erbjuder en samhällsviktig verksamhet där trygghet, säkerhet och beredskap står i fokus. Som säkerhetssamordnare tillhör du kommunens nybildade säkerhetsenhet vid kansliavdelningen inom kommunledningsförvaltningen. Enheten består av en säkerhetschef, en informationssäkerhetssamordnare, en trygghetssamordnare och två säkerhetssamordnare. Eftersom trygghetssamordnaren ska vara tjänstledig under en längre tid söker vi nu en säkerhetssamordnare med fokus på brottsförebyggande arbete. En del av tjänsten omfattar även samordning av frågor som rör säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. Inom gruppen har alla sina egna ansvarsområden, men arbetar nära varandra och tar ett gemensamt grepp för att minska sårbarhet och undvika risken för arbete i stuprör.
Enheten driver det strategiska, kommunövergripande arbetet inom säkerhet och beredskap och arbetar nära kommunens olika förvaltningar för att stödja dem i åtgärder inom de områden vi ansvarar för.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare samordnar du kommunens brottsförebyggande arbete enligt lag (2023:196) i nära samarbete med Polismyndigheten.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att samordna, stödja och följa upp det brottsförebyggande arbetet, ta fram lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner samt planera, genomföra och följa upp insatser. Du leder relevanta arbetsgrupper, informerar om arbetet internt och externt, samordnar arbetet mot våldsbejakande extremism och ansvarar för samordning och redovisning av skaderapporter på kommunens fastigheter.
Tillsammans med övriga medarbetare ansvarar du även för frågor inom säkerhet, krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet. Arbetet omfattar utbildning, framtagande av styrdokument och planer, remisshantering samt omfattande intern och extern samverkan.
Rollen utvecklas utifrån kommunens behov och dina erfarenheter, vilket ger goda möjligheter att påverka både arbetssätt och ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra till ett tryggare samhälle och har ett starkt engagemang för brottsförebyggande arbete, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. Du är strukturerad, analytisk och självgående, med god förmåga att samarbeta, kommunicera och vägleda andra. Som person är du trygg, stabil och pedagogisk.
För tjänsten krävs:
Högskole- eller eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, brottsförebyggande arbete, säkerhet, säkerhetsskydd eller krisberedskap, alternativt annan likvärdig utbildning och erfarenhet.
God förmåga att analysera risker och sårbarheter samt arbeta systematiskt.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
God samarbetsförmåga och vana att arbeta både självständigt och i grupp.
Pedagogisk förmåga och intresse för att utbilda och dela kunskap.
Svenskt medborgarskap.
Meriterande är erfarenhet av samordning inom tjänstens områden eller annan kommunal verksamhet samt arbete med informationssäkerhet.
Tjänsten är ett vikariat med goda möjligheter till förlängning. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så ansök gärna så fort du kan.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess vilket bland annat innebär att ansökningsförfarandet kanske inte är vad du är van vid. Du kommer därför att besvara sju stycken urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet som du sedan bifogar som ditt personliga brev tillsammans med ditt CV i din ansökan. Urvalsfrågorna blir din möjlighet att beskriva dina kompetenser vilket vi kommer bedöma din ansökan utifrån.
Urvalsfrågor:Beskriv din utbildning/motsvarande kompetens och hur den har förberett dig för rollen som säkerhetssamordnare
Beskriv dina erfarenheter av säkerhets- och beredskapsfrågor och/eller brottsförebyggande arbete. Vilka områden har du arbetat inom?
Beskriv en situation där du arbetat med att planera, samordna eller utveckla krisberedskap eller brottsförebyggande arbete i en organisation. Vad var din roll, vilka aktörer samverkade du med och vad blev resultatet?
Vilken erfarenhet har du av arbete med säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen? Ge exempel på hur du har arbetat med t.ex. säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsprövning eller informationssäkerhet i praktiken.
Berätta om ett tillfälle då du genomfört eller bidragit till en risk- och sårbarhetsanalys eller liknande systematiskt analysarbete. Hur gick du tillväga och hur användes resultatet?
Ge ett exempel på när du utbildat eller övat en grupp, exempelvis en krisledningsorganisation eller motsvarande. Hur lade du upp det och vad tog deltagarna med sig?
Beskriv en situation där du samverkat med andra myndigheter, kommuner eller externa aktörer i säkerhets-, beredskaps- eller brottsförebyggande frågor. Vad var din roll och vad krävdes för att samverkan skulle fungera?
Givetvis har du möjlighet att ta ömsesidiga referenser på oss och rekryterande chef. Hör av dig till KC på 0345-18000 eller någon av kontaktpersonerna så hjälper dem dig.Så ansöker du
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Videohttps://www.youtube.com/embed/Y3osID4bwF4?si=XnvvB45wMAnRXt1L Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte Kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se/
Storgatan 8 (visa karta
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314 80 HYLTEBRUK Arbetsplats
Hylte kommun Kontakt
Rekryterande chef
Lindestam, Gunilla gunilla.de-vries-lindestam@hylte.se 073-3718080 Jobbnummer
10002748