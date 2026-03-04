Säkerhetssamordnare
2026-03-04
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Ett förändrat omvärldsläge innebär att vi lägger ökat fokus på att hantera trygghet för våra kommuninvånare under påfrestningar
Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som säkerhetssamordnare varierar. Arbetet sker både på strategisk och operativ nivå. Grunden för vårt arbete är risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att kunna arbeta med krisberedskap och kontinuitetsplanering.
Vi arbetar för att identifiera, analysera och förebygga risker. Utöver det planerar vi för hur verksamhet ska kunna upprätthållas vid störning och kris. I arbetsuppgifterna ingår även arbete inom området säkerhetsskydd samt övning och utbildning för våra verksamheter.
Du ingår i ett team med experter på områden som dataskydd, informationssäkerhet, cybersäkerhet och IT-säkerhet. Närheten till kollegorna inom både kärnverksamhet och IT ger utmärkta möjligheter att kunna påverka utvecklingen mot ett säkrare och mer resilient samhälle. Inte sällan kavlar vi upp ärmarna gemensamt för att hantera frågor med okända lösningar.Kvalifikationer
Du är en lagspelare som också kan stå på egna ben. När du stöter på något nytt är din instinkt att vara lösningsorienterad och nyfiken. För oss är din personlighet lika viktig som din yrkesbakgrund.
Du har en professionell integritet som du kopplar till vilja att få med verksamheterna även när det är komplext. Till det nyttjar du dina pedagogiska talanger för att därefter kunna fira framgångar gemensamt med kollegor.Kvalifikationer
Vi ser att du har utbildning inom områden som risk- och sårbarhetsanalys, krishantering och civilt försvar. Det kan röra sig om högskoleutbildning likväl som yrkeshögskola eller militär utbildning.
Goda kunskaper i svenska både vad gäller tal och skrift är en nödvändighet för att kunna göra ett bra jobb. Vi skapar rutiner, riktlinjer och gör analyser som viktiga delar i vårt arbete.
Meriterande:
Som meriterande ses utbildning och erfarenhet inom säkerhetsskydd och signalskydd.
Meriterande är även utbildningar från myndigheten för civilt försvar. Är det kommunal erfarenhet så blir vi extra glada.
Som grädde på moset ser vi både utbildning och erfarenhet som övningsledare och instruktör med koppling till krishantering och civilt försvar. Du ingår i ett arbetslag som ofta ställs inför att informera och utbilda kollegor.
Kunskap:
Du bör ha god kunskap om lagen om extraordinära händelser, säkerhetsskyddslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Har du dessutom kunskap om informationssäkerhet och totalförsvar så blir det riktigt bra.
Observera att tjänsten kan tillsättas först efter genomförd säkerhetsskyddsprövning.
ÖVRIGT
