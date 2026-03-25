Säkerhetshandläggare till serviceenhet Stockholm
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker säkerhetshandläggare till serviceenheten vid Migrationsverket.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Vad gör en säkerhetshandläggare?
Som säkerhetshandläggare vid serviceenheten på Migrationsverket ingår du i en myndighetsgemensam resurs avseende operativa säkerhetsfrågor för Migrationsverkets gemensamma administrativa lokaler, förvar och även för våra anläggningsboenden inom den geografiska regionen. Tillsammans med Migrationsverkets Avdelning för Säkerhet står serviceenheterna för sakkunskapen inom flera säkerhetsområden.
Som säkerhetshandläggare kommer du ha samordnings- och uppföljningsansvar för systematiskt brandskyddsarbete, tillträdesskydd, fysisk lokalsäkerhet, CCTV, bevakning och larmhantering, säkerhetsriskanalys, säkerhets-, kris- och utrymningsplanering samt kort- och behörighetsadministration. Du arbetar i samråd med verksamheten såväl som med övriga säkerhetshandläggare och medarbetare på enheten och på andra serviceenheter. Arbetet innebär resor i tjänsten, så väl inom regionen som utom regionen.
Du agerar som rådgivare och erbjuder stöd till verksamhetens övriga enheter. För att kunna bidra med detta krävs omvärldsbevakning med nätverkande både inom och utom myndigheten. Du har ett lokalt beställaransvar inom säkerhetsområdet. Vidare är du enhetens kontaktperson gentemot våra leverantörer av säkerhetssystem, lås/larm/passage, bevakning och brandskydd.
Slutligen bidrar du till förbättringsarbetet genom att du genomför viss analys och uppföljningar inom samtliga områden och planerar åtgärder tillsammans med övriga säkerhetshandläggare och medarbetare på enheten, men också i det nationella nätverket av säkerhetshandläggare som finns tillgängligt på serviceenheterna. Du följer upp och åtgärdar eventuella brister utifrån besiktningsprotokoll i våra gemensamma lokaler. Du ansvarar för att sköta tekniska anläggningar inom säkerhetsområdet samt förvaltar och utvecklar rutiner inom ditt ansvarsområde.
Vem är du?
Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ändrar snabbt ditt förhållningssätt till rådande situation. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll ser du till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är självständig och tar hänsyn till gällande regelverk.
Du som söker har
- Eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknisk säkerhet, risk- eller krishantering eller annan motsvarande utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av kontinuitetsplanering (katastrofplan/avbrottsplan)
- Kännedom om gällande lagstiftning avseende säkerhetsskyddslagen, arbetsmiljölagen etc.
- God kommunikativ förmåga och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska
- Goda kunskaper i MS Office
- B-körkort
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet
- Kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö
- Erfarenhet av praktisk säkerhetsteknik kopplad via Unison eller annat övergripande larmhanteringssystem
- Erfarenhet av arbete i projektform med lokalsäkerhet
- Erfarenhet av praktiskt SBA-arbete
- Erfarenhet av arbete enligt aktivitetsbaserat arbetssätt
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med 6 sex månaders provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placeringsort: Sundbyberg, Uppsala eller Märsta
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 15 april 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-01630".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Nenad Duborija 010-4855509
9819582