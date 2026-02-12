Säkerhetshandläggare till Bodens Kommun
2026-02-12
Vill du arbeta med trygghet där det verkligen gör skillnad? Som säkerhetshandläggare bidrar du till säkra, robusta och välfungerande verksamheter genom att utveckla och driva säkerhetsarbete i nära samverkan med kollegor.
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen söker nu en säkerhetshandläggare för att samordna, utveckla och implementera det systematiska arbetet inom säkerhet, civil beredskap och informationssäkerhet. Det är ett spännande arbete där du kommer att arbeta tillsammans med förvaltningens alla verksamheter.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare på Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen stöttar du våra verksamheter i det operativa säkerhetsarbetet, utifrån både lagkrav och lokala styrdokument som du också är med och tar fram. Rollen spänner över ett brett område av trygghets- och säkerhetsfrågor, exempelvis fysisk säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete, informationssäkerhet, krisberedskap och försäkringsfrågor. I uppdraget ingår att arbeta systematiskt för att verksamheterna når både lagstadgade krav och målen för trygghet och säkerhet. Det gör du bland annat genom att initiera och driva säkerhetsarbete, ge stöd till chefer och medarbetare samt bidra till att höja kunskapen om säkerhetsfrågor i organisationen.
Utöver samarbete med förvaltningens verksamheter kommer du även ha ett nära samarbete med och stöd av säkerhetshandläggare på övriga förvaltningar i Bodens kommun samt med medarbetare på avdelningen Demokrati, Kommunikation och Säkerhet som arbetar kommunövergripande med säkerhetsfrågor.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet, krisberedskapsområdet eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av risk-, och/eller säkerhets- och/eller informationssäkerhetsarbete, gärna inom offentlig förvaltning.
För att lyckas i rollen bör du ha en god förmåga att på ett strukturerat sätt leda och driva processer kopplade till säkerhets- och trygghetsarbetet. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är stabil och behåller ditt lugn även i stressade situationer. Vidare är du initiativtagande, du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete och du ser till att uppnå resultat. Du har en god kommunikativ förmåga i svenska i så väl tal som skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för uppdraget.
Tjänsten är föremål för placering i säkerhetsklass enligt lagstadgade krav (2018:585), vilket innebär att bakgrundskontroll, säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs före anställning.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag 11 mars
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
