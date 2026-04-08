Säkerhetshandläggare
Linjemontage i Grästorp AB / Säkerhetsjobb / Trollhättan Visa alla säkerhetsjobb i Trollhättan
2026-04-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linjemontage i Grästorp AB i Trollhättan
, Grästorp
, Stenungsund
, Mölndal
, Karlstad
eller i hela Sverige
Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som ex.v fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och en filial i Kroatien. Vi är drygt 400 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd
Linjemontage agerar som huvud- eller underentreprenör inom samhällskritisk verksamhet. Efter att säkerhetsskyddsavtal har tecknats ansvarar vi för att säkerhetsskyddet i projekten upprätthålls i enlighet med beställarens riktlinjer. Detta innebär främst arbete med säkerhetsprövning av personal, men även fokus på fysisk säkerhet.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, utstråla trygghet och känna dig säker i din kompetens. Då arbetet innefattar många säkerhetsprövningar är det viktigt att du är förtroendeingivande samt noggrann i hanteringen av sekretess.
Som säkerhetshandläggare på Linjemontage kommer du att fungera som kontaktperson gentemot våra beställare i säkerhetsskyddsfrågor. Du kommer även att vara ett stöd till projektledningen i syfte att säkerställa att säkerhetsskyddsinstruktioner följs och tolkas korrekt.
Utöver säkerhetsskyddsarbetet kan även arbetsuppgifter kopplade till säkerhetsfunktionen förekomma, såsom fysisk säkerhet och informationssäkerhet.
Arbeta med säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
Genomföra säkerhetsprövningsintervjuer och bakgrundskontroller
Utveckla och förbättra säkerhetsrutiner
Följa upp och kontrollera säkerhetsskyddet i projekt
HSEQ & Security
Du kommer att ingå i Linjemontages avdelning för arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet. Avdelningen är geografiskt spridd över landet, då Linjemontage bedriver verksamhet i hela Sverige.
Din närmaste kollega är säkerhetschefen, som ansvarar för företagets säkerhetsfrågor. De flesta möten sker digitalt, men resor förekommer då det inte alltid är möjligt att vara på plats i samtliga projekt.Kvalifikationer
B-körkort
Säkerhetsutbildning med inriktning mot säkerhetsskydd, informationssäkerhet, fysisk säkerhet och/eller personsäkerhet (YH, diplomutbildning eller motsvarande)
Utbildning i säkerhetsprövning från erkänd aktör (exempelvis SR Intelligence, Försvarsmakten eller Polismyndigheten)
Meriterande
Interna utbildningar från Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen
God kännedom om SSF samt krav kopplade till fysisk säkerhet
Funderingar? Du är varmt välkommen att kontakta rekryterande chef jonas.garnemark@linjemontage.se
om du vill veta mer om tjänsten eller helt enkelt bara vill ha en öppen dialog kring en gemensam framtid.
Och du! Följ oss gärna på Linkedin
Vi sköter rekryteringen själva Vi uppskattar alla erbjudanden om hjälp med rekrytering, men vi har valt att hantera denna process internt. Vi ber därför vänligen att inga externa rekryteringsföretag kontaktar oss angående denna annons.
Tack för förståelsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7527712-1934760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linjemontage i Grästorp AB
(org.nr 556464-7575), https://jobb.linjemontage.se
Torggatan 5 (visa karta
)
461 34 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linjemontage Jobbnummer
9842482