Säkerhetsgranskare Till Systra AB
2025-09-11
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur tillsammans med oss på SYSTRA? Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där du får möjlighet att arbeta med spännande infrastrukturuppdrag.Hos oss arbetar ett engagerat team som stöttar varandra, utbyter erfarenheter och har kul på vägen! Vill du vara med? Sök tjänsten redan idag!
Så här säger några av våra medarbetare:
"Inom SYSTRA finns goda möjligheter att växa i rollen som signalsäkerhetsgranskare. Även om rollen innebär ett stort personligt ansvar behöver man inte känna sig ensam i företaget, då det finns många kompetenta granskare och projektörer att bolla de komplexa frågorna med." - Ulf H
"Den familjära känslan och stämningen som råder inom företaget hjälper till att skapa roliga uppdrag och trivsamma arbetsdagar. Här umgås och stöttar vi varandra, oavsett vilken grupp vi tillhör och varje dag medför spännande upplevelser. Jag har stortrivts sedan dag ett!" - Martin S
Som säkerhetsgranskare hos oss har du en viktig roll i våra uppdrag där du ansvarar för den slutgiltiga kontrollen av ritningar och tekniska dokument innan de levereras vidare till våra beställare. Du säkerställer att våra leveranser håller högsta kvalitet och följer gällande föreskrifter och standarder.
Du kommer bland annat ansvara för att:
Samverka med övriga teknikområden och rapportera till uppdragsledaren.
Planera och säkerställa leveranser enligt överenskommen tidsplan och budget.
Genomföra granskningar och säkerställa efterlevnad av gällande föreskrifter och krav.
Du kommer ingå i vår grupp som består av kompetens inom just säkerhetsgranskning med kontorstillhörighet i Uppsala, Stockholm eller Norrköping samt samarbeta digitalt med våra övriga kollegor från våra andra orter i Sverige men också internationellt.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och noggrann i ditt arbete, med förmåga att hålla hög kvalitet även i stressiga situationer. Du prioriterar rätt uppgifter och behåller ett realistiskt perspektiv, även när det är mycket på gång. Samtidigt är du tålmodig, behåller din motivation när du möter utmaningar, och har förståelse för att vissa processer kräver tid för att uppnå bästa resultat. För rollen krävs även god signalteknisk analysförmåga, observationsförmåga och förmåga att snabbt identifiera säkerhetsrisker eller avvikelser.
Kvalifikationer
Högskoleexamen eller motsvarande YH-utbildning, såsom exempelvis järnvägsprojektör eller har förvärvade kunskaper på annat sätt.
Minst 3 års erfarenhet inom granskning av järnvägsprojekt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
Granskningsbehörighet inom lågspänning av järnvägsprojekt.
Har genomfört motsvarande Järnvägsskolans grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, med kurskoderna BSIÖG1-BSIÖG3.
Kunskap om olika ställverk och ATC.
Erfarenhet av multidisciplinära projekt.
Vad kan vi erbjuda dig?
SYSTRA utvecklar innovativa lösningar för ett hållbart resande. Du blir en del av en organisation som tar ansvar för miljön, projekten och medarbetarna. Vi erbjuder tjänster inom transport, samhällsbyggnad och infrastruktur.
I Sverige är vi drygt 700 medarbetare. Vårt arbetsklimat präglas av framåtanda, kompetens och samarbete. Hos oss arbetar både erfarna och juniora medarbetare och vi månar om en hög grad av kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan teknikområdena. Eftersom SYSTRA är en internationell aktör ingår samarbeten med internationella kollegor från andra delar av SYSTRA Group. Det ger dig möjlighet att utvecklas och bidra över gränserna.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra - där du kan hålla en bra balans mellan jobb och fritid. Läs gärna mer om oss på vår webbsida, som finns länkad i annonsen.
Placeringsort och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på SYSTRA AB, med start enligt överenskommelse. Du kommer ha din bas på något av våra kontor i Stockholm (vi har kontor både på söder och norr), Uppsala, Västerås eller Norrköping men vi erbjuder också flexibiliteten att arbeta på distans några dagar i veckan. Resor i tjänsten kan förekomma.
Kontaktuppgifter
Saga Hävermark, Gruppchef SYSTRA shavermark@systra.com
Joachim Ahnsjö, Regionchef SYSTRA jahnsjo@systra.com
Johanna Ekman, Rekryteringspartner SYSTRA jekman@systra.com
Ansökan
Urval kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Om SYSTRA Group
Med 11'000 medarbetare globalt är SYSTRA en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar. Hos oss arbetar engagerade ingenjörer och miljövetare inom till exempel väg & vatten, järnväg, höghastighetsjärnväg, tunnelbana, spårväg och bro. SYSTRA har bland annat designat cirka hälften av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar och automatiserade tunnelbanor.
SYSTRA- confidence moves the world
Inför rekryteringsarbetet har SYSTRA noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.systra.com/sweden/
