Säkerhetschef till Swedec stab
2025-12-19
Vill du ha ett betydelsefullt arbete där du gör skillnad för Sveriges försvarsförmåga? Swedec söker nu en säkerhetschef som vill bidra till att utveckla och stärka säkerhetsarbetet. I denna roll får du möjlighet att påverka, utveckla och driva säkerhetsskyddsarbetet i nära samverkan med ledning och verksamhet.
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är en del av Försvarsmakten och är ett nationellt kompetenscentrum för ammunitions- och minröjningsverksamhet på land samt militär söktjänst. Vår verksamhet är central för Sveriges försvar, och vi strävar efter att möta varje hot och övervinna varje utmaning. Genom utbildning, utveckling och operativa insatser skapar vi förutsättningar för ett starkare försvar och ett tryggare samhälle.
Som säkerhetschef tillhör du Swedec stab och är direkt underställd stabschefen. Säkerhetschefen är sakområdesansvarig för säkerhetstjänst och lyder under C Swedec avseende säkerhetstjänst. Säkerhetschefen leder, samordnar, utvecklar och följer upp säkerhetsskyddsarbetet. Befattningen är tillika IT-säkerhetschef och är sakområdesansvarig för informationssäkerhet och IT-säkerhet. Rollen kombinerar självständigt arbete med samverkan i projekt och nära ledning, vilket ger både variation och inflytande i vardagen. Som säkerhetschef har du ansvar för två medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Dokumentera säkerhetsskyddsverksamheten.
• Stödja chefer vid Swedec avseende säkerhetsfrågor.
• Följa upp och delge aktuell säkerhetshotbild.
• Genomföra skyddssamtal och säkerhetssamtal.
• Samordna arbetet med Swedec säkerhetsskyddsanalys.
• Utarbeta rutiner och instruktioner inom säkerhetstjänst.
• Tillse att säkerhetsrapportering hanteras enligt gällande bestämmelser.
• Leda, samordna, utveckla och följa upp IT-säkerhetsarbetet.
• Godkänd yrkesofficersexamen.
• Dokumenterad erfarenhet eller utbildning inom säkerhetstjänst eller erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Mycket god datorvana.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen bör du vara analytisk, handlingskraftig och trygg i ditt ledarskap. Du tar ansvar för både egna och gemensamma mål, stödjer medarbetare samt skapar förutsättningar för att säkerhetsarbetet utvecklas. Du har hög integritet och förmåga att planera och genomföra arbete på kort och lång sikt. Social kompetens, pedagogisk förmåga och engagemang i att utveckla verksamheten är avgörande.
Meriterande:
• Godkänd säkerhetschefsutbildning i Försvarsmakten.
• Godkänd IT-säkerhetschefsutbildning i Försvarsmakten.
• Erfarenhet av arbete med ISUS.
• Erfarenhet av arbete i stab.
• Erfarenhet av arbete som chef.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: individuell lönesättning tillämpas
Tjänsten är en militär befattning
För upplysningar om befattningen kontakta: Stabschef Tomas Titus, nås via växel, 0381-180 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta: Frida Bunnstad, nås via växel, 0381-180 00
Fackliga företrädare, nås via växel, 0381-180 00
Försvarsförbundet: Marie Gustafsson
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Officersförbundet: Robert Lindberg Vikström
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-15. Din ansökan bör innehålla CV, intyg som stärker dina kvalifikationer samt en motivering till varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka inom totalförsvaret, med fokus på utbildning, utveckling och underrättelser. Läs mer om Swedec här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
