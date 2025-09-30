Säkerhetschef med informationssäkerhetsansvar
Vill du driva och utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet, beredskap, säkerhet och brottsförebyggande arbete?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för säkerhets- och beredskapsfrågor och som vill arbeta i en roll som kombinerar strategiskt och operativt arbete.
Som informationssäkerhetsansvarig ansvarar du för den övergripande utvecklingen och samordningen av kommunens informationssäkerhetsarbete. Rollen som informationssäkerhetsansvarig är bred och du har en ledande och stödjande roll för kommunens medarbetare och verksamheter. Du arbetar för att höja medvetenheten om informationssäkerhet och dataskydd i verksamheterna.
Som säkerhetschef i Håbo kommun har du det strategiska ansvaret för beredskap, civilt försvar, brottsförebyggande arbete, informationssäkerhet och säkerhetsfrågor. Detta innebär att tillsammans med enhetens medarbetare leda, samordna och stödja kommunens verksamheter inom samtliga processer samtidigt som du förväntas ta en operativ roll i flera frågor. I din roll rapporterar du till kommundirektören.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
- ansvara för personal och budget.
- utveckla och samordna kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete.
- utbilda och genomföra informationsinsatser inom informationssäkerhetsområdet.
- stödja verksamheterna vid riskanalyser och informationsklassningar.
ansvarar för enhetens strategier och mål.
ansvarig för att enheten kommunicerar, utbildar, stödjer och säkerställer att de riktlinjer, strategier och mål, realiseras och genomförs.
- tillsammans med enhetens medarbetare driva och utveckla kommunens arbete inom enhetens ansvarsområde.
- operativt arbete med kommunens säkerhetsfrågor.
- tillsammans med enhetens medarbetare ansvara för framtagande, implementering och utvärdering av styrdokument och kommunövergripande rutiner inom ansvarsområdet.
- representerar kommunen inom enhetens ansvarsområde i interna och externa forum.
I rollen kommer du att vara kommunens Säkerhetsskyddschef och DSO (Dataskyddsombud).Kvalifikationer
- Du har en akademisk utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, IT- eller informationssäkerhet, säkerhet eller beredskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant i kombination med arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet.
- Du har god kännedom om lagstiftning som styr informationssäkerhet, såsom dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och den kommande cybersäkerhetslagen (god kunskap i NIS-2 direktivet) samt säkerhetsskyddslagen.
- Du har erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhetsfrågor, ISO standarder inom informationssäkerhetsområdet (ISO 27000-serien) och dataskyddsförordningen.
- Du har mycket god analytisk förmåga och kan lätt sätta dig in i nya regelverk och standarder
- Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Meriterande
- Du har mycket god, bred och aktuell kunskap om säkerhetsområdets regelverk för offentlig verksamhet.
- Du har erfarenhet av strategiskt arbete med säkerhetsskyddsfrågor och kunskap om relevant regelverk och lagstiftning.
- Du har säkerhetsskyddschefsutbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som
Då rollen är en kombinerad tjänst inom både informationssäkerhet och säkerhetschef söker vi dig som har en bred erfarenhet av att arbeta inom något av områdena och vill utvecklas inom det andra.
Vi söker dig som vill arbeta strategiskt för utveckling och förnyelse men samtidigt säkerställer att det som idag fungerar bra underhålls. Du trivs i en roll med många kontaktytor där du får leda arbetet framåt och driva förändringar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv. Som ledare är det viktigt att du visar lyhördhet, trygghet, ett gott omdöme. Du har en mycket god kommunikationsförmåga. Du är bra på att samarbeta och skapa relationer både internt och externt för att tillsammans nå ett bra resultat. Vi ser gärna att det finns kunskap och erfarenhet att arbeta med de förtroendevalda då Håbo kommun idag har ett välfungerande samverkansavtal med fackförbunden.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt
säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Svenskt medborgarskap krävs.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Rekryteringen sker med löpande urval.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
