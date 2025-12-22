Säkerhetsansvarig/säkerhetsskyddschef
MittSverige Vatten & Avfall AB / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2025-12-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MittSverige Vatten & Avfall AB i Sundsvall
Din nya arbetsplats
På MittSverige Vatten och Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 126 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord mod, öppenhet och helhetssyn ska alltid genomsyra verksamheten.
Så här bidrar du i rollen som säkerhetsansvarig/säkerhetschef
Som säkerhetsskyddschef har du ett övergripande ansvar för bolagets säkerhetssydd vilket, innebär att säkerställa att verksamheten uppfyller krav enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Du arbetar nära ledningsgruppen och styr säkerhetsarbetet så att det stödjer verksamhetens uppdrag. Säkerhetsskyddschefen ingår i ledningsgruppen för affärsområde va.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Utveckla och implementera säkerhetsskyddsplaner och policys i enlighet med gällande lagar och regelverk.
- Utföra riskanalyser och säkerhetsbedömningar för att identifiera potentiella hot, sårbarheter och skyddsvärden.
- Leda och samordna säkerhetsutbildningar samt arbeta med kompetenshöjande insatser inom säkerhetsområdet.
- Övervaka och utvärdera säkerhetsincidenter samt vidta åtgärder för att minimera risker.
- Samarbeta med interna och externa intressenter för att säkerställa en effektiv säkerhet och säkerhetsskyddsstrategi.
- Hålla dig uppdaterad om förändringar i säkerhetslagstiftning och branschstandarder.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med utbildning inom säkerhet, juridik, kriminologi eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har flerårig erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd eller relaterat område. Du har goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift samt goda datorkunskaper. B-körkort är ett krav.
Du har även:
- Goda kunskaper om nationella och internationella säkerhetsstandarder och lagar.
- Erfarenhet av riskhantering och incidenthantering.
- Erfarenhet av att leda och samordna
För att lyckas i rollen är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter genom att självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt. Med ett tydligt och tryggt ledarskap leder och motiverar du andra samt ger de befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Genom delaktighet och tydlig samordning skapar du engagemang och bidrar till ett gemensamt ansvarstagande i organisationen. Du arbetar väl tillsammans med andra, är lyhörd och kommunikativ samt bidrar till ett konstruktivt samarbete. Kommunikation sker på ett tydligt, välformulerat och situationsanpassat sätt, både i enskilda möten och i grupper, med förmåga att lyssna och ta in olika perspektiv. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär krav på godkänd säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vi genomför även drogtester och personlighetstester i denna rekrytering.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MittSverige Vatten & Avfall AB
(org.nr 556661-8756) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MittSverige Vatten & Avfall Kontakt
Tomas Larsson 0706052025 Jobbnummer
9658532