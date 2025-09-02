Sågverksoperatör till Norra Timber i Hissmofors
Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening / Sågverksoperatörsjobb / Krokom Visa alla sågverksoperatörsjobb i Krokom
2025-09-02
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i Krokom
, Östersund
, Dorotea
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Hissmofors Såg är en industri med lång historia - sedan slutet av 1800-talet har det bedrivits verksamhet vid Hissmoforsen. Från produktionsstart har sågen ständigt utvecklats och i dag är Hissmofors ett modernt sågverk med en fullt optimerad såglinje, inklusive ett hyvleri och impregnering där ett stort sortiment av byggprodukter förädlas. Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Nu söker vi en driven sågverksoperatör till enheten hyvleri och byggprodukter som vill vara en del av vårt team och bidra till den fortsatta utvecklingen på Hissmofors Sågverk. Som anställd hos oss blir du en del av ett engagerat skiftlag med kunniga kollegor som kommer att hjälpa dig och ge dig den kunskap som behövs. Du arbetar intermittent 2-skift (FM/EM) i produktionen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta i industriverksamhet. Har du truckkort är det meriterande.
Utöver det bör du vara:
Säkerhets- och kvalitetsmedveten
Flexibel och ansvarstagande
God samarbetsförmåga samt en vilja att tillsammans med dina arbetskamrater ständigt bli bättre och lära er mer
Kommunikativ i svenska språket i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Förutsättningar:
Tjänsten är tillsvidare och på heltid med skiftgång intermittent 2-skift. Vi tillämpar provanställning om 6 månader. Tillträdesdag omgående/enligt överenskommelse.
Närmare upplysningar om tjänsten: Amanda Nord, Produktionschef Byggprodukter Syd, 072-54 59 888
Välkommen med din ansökan senast 23 september 2025. Observera att intervjuer sker löpande och tjänsten därför kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så sök redan idag.
I denna rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester: logisk problemlösningsförmåga och personlighet.
Norra Timber förädlar virke från norrländska skogar.
Norra Timber är en del av Norra Skog, en medlemsägd organisation som drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt för våra 27 000 medlemmar. Vi värnar om ett hållbart skogsbruk och en levande landsbygd. Våra medlemmar bidrar med mångfald och hållbart brukande av skogen, och i våra industrier optimerar vi nyttjandet av råvaran från varje tillvarataget träd.
Vårt virke kommer från ett av världens bästa skogsdistrikt - norra Sverige. Det karga klimatet gör att skogen växer långsamt här. Det gör den senvuxen, finkvistig och med täta årsringar. Därför betraktas tall och gran från Norrland som en av de mesta ansedda träråvarorna. Vi brukar lite ödmjukt kalla den för "årgångsvirke". Det är med stor stolthet vi konstaterar att våra norrländska skogar förädlas till klimatsmarta produkter som används över stora delar av världen.
Norra Timbers verksamhet omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Vi producerar årligen närmare 800 000 kubikmeter sågade trävaror, 250 000 kubikmeter hyvlade trävaror, samt cirka 60 000 svarvade furustolpar och 150 000 spånbalar per år. Av trävaruförsäljningen går ca 60% på export. Föreningen äger också 30 procent av massabruket Husum Pulp AB. Inom Norra Skogs koncern arbetar drygt 600 personer och omsättningen uppgår till ca 5 miljarder kronor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening
, https://www.norraskog.se/ Arbetsplats
Norra Skog Jobbnummer
9488305