Sågverksoperatör till Norra Timber i Hissmofors
Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening / Sågverksoperatörsjobb / Krokom Visa alla sågverksoperatörsjobb i Krokom
2026-06-25
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i Krokom
, Östersund
, Dorotea
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vi söker en hyveloperatör till avdelning Byggprodukter.
Som hyveloperatör arbetar du i hjärtat av vår produktion där du ansvarar för att hyvellinjen fungerar säkert, effektivt och med hög kvalitet. Rollen omfattar flera delar av processen – från intag till färdig produkt – där du tillsammans med dina kollegor säkerställer ett stabilt produktionsflöde och att produkterna uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Du arbetar nära dina kollegor och bidrar aktivt till ett effektivt samarbete genom hela produktionskedjan.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med trä eller från sågverks- eller förädlingsindustri och som trivs i en praktisk och varierande roll.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Ansvarstagande och noggrann
Kvalitetsmedveten med förmåga att bedöma och säkerställa trävarors kvalitet utifrån givna specifikationer
Säkerhetsmedveten i allt du gör
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete i gruppen. Du stöttar dina kollegor, delar med dig av kunskap och har en vilja att kontinuerligt utvecklas och lära dig mer inom produktionen.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete inom träindustri, sågverk eller annan produktionsindustri
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i hyvellinje
Teknisk förståelse för maskiner och produktionsprocesser
TruckkortÖvrig information
Tillsvidareanställning på heltid
Arbetstiden är förlagd till intermittent 2-skift
Annonsen kommer ligga ute under sommaren, men urval kan komma att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 2 augusti 2026.
Frågor om tjänsten?
Kontakta Amanda Nord, Produktionschef Byggprodukter, 072-54 59 888
Varför Norra Skog?
Hos oss blir du en del av en värderingsstyrd organisation där tillsammans, glädje, nytänkande, jämställdhet och hållbarhet är vägledande principer. Vi tror på att skapa en kultur där människor trivs, utvecklas och presterar – tillsammans.
Norra Timber förädlar virke från norrländska skogar.
Norra Timber är mer än en industri – vi verkar i en värdekedja som börjar i den norrländska skogen och sträcker sig ut i världen. Som en del av Norra Skog ingår vi i en medlemsägd skogsägarförening med över 100 års historia, där uppdraget är detsamma idag som då: att skapa värde för skogsägare i Norrland, nu och för kommande generationer.
I våra moderna och tekniskt avancerade industrier förädlar vi virke från norrländska skogar till produkter med hög kvalitet och stor efterfrågan, både i Sverige och internationellt. Här tas hela trädet tillvara – med fokus på effektivitet, innovation och ett hållbart nyttjande av råvaran.
Råvaran kommer från ett av världens bästa skogsområden. Det långsamma växandet i det nordliga klimatet ger virke med täta årsringar, hög hållfasthet och jämn kvalitet. Tillsammans med våra 27 000 medlemmar arbetar vi för ett ansvarsfullt skogsbruk där varje träd bidrar till klimatsmarta produkter som används i samhället – idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954193-2071044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening
, https://karriar.norraskog.se
Bruksgatan 1 (visa karta
)
835 33 KROKOM Arbetsplats
Norra Skog Jobbnummer
9979080