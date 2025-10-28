Säffle: MAG svetsare
Jobbakuten Väst AB / Svetsarjobb / Säffle
2025-10-28
Vi söker dig som kan arbeta med MAG svetsning 135/138Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
I rollen lyckas du som har ett stort tekniskt intresse och som tycker om att arbeta fokuserat och noggrant.
Här trivs du som vill vara en del av ett sammansvetsat team där du bidrar med positiv energi till dina kollegor och du tvekar inte att hugga tag när dina kollegor behöver hjälp.
Vi söker dig som
Har minst ett par års branscherfarenhet av MAG svetsning och ett genuint kvalitetsintresse samt är duktig på ritningsläsning. Du har truck-, traverskort och aktiva licenser. Du kommunicera och läser svenska obehindrat. Övrig information
6 månaders provanställning, kollektivavtal.
Dagtid: 07:00-16:00.
Modern verkstadsmiljö med trevliga kollegor. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.
Jobbakuten Väst AB
Jobbakuten Åmål Jobbnummer
