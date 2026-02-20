Säffle: Installatör till Elon
2026-02-20
Är du vår nästa kollega?
Nu utökar vi vår installationsgrupp som har de större delarna av Värmland och norra Dalsland som arbetsområde
Vi installerar och monterar allt vi säljer. Vilket innefattar TV-utrustning, AV teknik för konferensrum, övervakningskameror, nätverksprodukter m.m.
Tjänsten är 100% med 6 månaders provanställning samt servicebil. Tjänsten utgår från kontoret i Säffle
Nu söker vi dig som är:
Praktiskt lagd och har ett stort intresse för teknik
Du är serviceinriktad, lugn, flexibel och organiserad
Tidigare erfarenhet av el/tele eller Pro-AV installationer är meriterande men inte ett krav
Har B-körkort
Eller har du kanske tidigare jobbat som montör / installatör i någon annan bransch och trivs i att ha kundrelationer som skapar mervärde där ingen dag är den andra lik?! Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Elon ljud och bild Värmlandsgruppen består av totalt 6st butiker i Värmland och Dalsland. Butikerna är belägna i Värmland och norra Dalsland. Utöver butiksverksamheten ingår även ett sammansvetsat installationsteam med lager och kontor i Säffle.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
661 00 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobbakuten Jobbnummer
9754447