Saab söker kapoperatör!
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-07-06
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab Aeronautics Elverkstad söker nu fler operatörer inom ledningskap för att stärka vårt team. Avdelningen består idag av cirka 70 elmontörer, varav sex arbetar med ledningskap. Nu har du möjlighet att bli en del av ett engagerat team som arbetar i målstyrda grupper med ett starkt fokus på 5S och ständiga förbättringar.
Som operatör inom ledningskap har du en viktig roll i produktionen. Genom olika arbetsmoment bidrar du till att flygplanets elsystem fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i en högteknologisk miljö där kvalitet, samarbete och kompetensutveckling står i fokus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att kapa olika typer av ledning till kablage och paneler till flygande farkoster. Då kablagen varierar i omfattning kan dagarna vara omväxlande, där du tillsammans med dina kollegor kan behöva samarbeta för att lösa uppgiften.
Vid start kommer du att få en kortare utbildning inom området och sedan utvecklas du i rollen med hjälp av din fadder. Tjänstorten är Tannefors och arbetstidsformen är dagtid. Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Detta är tjänsten för dig som har ett högt kvalitetstänk och ett öga för detaljer! Vi lägger i denna roll stor vikt vid dina personliga egenskaper där du som person är du tålmodig, noggrann samt en lagspelare. Du kan även ta ansvar för och driva ditt arbete självständigt samt följa instruktioner och ritningar. Genom din positiva attityd bidrar du till vårt goda klimat i arbetsgruppen och är inte rädd att ta hjälp av dina kollegor vid behov för att säkerställa bästa resultat.
För att lyckas i rollen har du:
• Fullföljd gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot teknik eller elektronik.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• God datorvana.
• Hälsoundersökning med godkänt färgseende
• Ett intresse för detaljer och kvalitet samt ett noggrant och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Det är även meriterande med arbetslivserfarenhet inom liknande områden.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata 1 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9993971