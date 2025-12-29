Runners / värdar med god servicekänsla!
2025-12-29
Är du sugen på att träffa nya människor, jobba i ett högt tempo? Du förstår vad god service är och vill ha en rolig, spännande sommar med varierande arbetsuppgifter i en underbar skärgårdsmiljö? Då är Grinda rätt plats för dig!
Vi söker dig som är intresserad av att jobba och utvecklas inom restaurang. Det är mycket viktigt att du har en positiv grundattityd, gillar när det är mycket att göra och att arbeta i team. Självklart så ser du att din viktigaste uppgift är att se till att våra gäster är nöjda och glada.
Det är även viktigt att du behärskar svenska & engelska språket väl. Andra språk är meriterande. Ersättning
