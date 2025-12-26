Runners, barbacks/diskare till Surflogiet
2025-12-26
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 28 bäddar fördelat på 11 tält, eventtält för grupp och konferens, wellnesstält för yoga och massage, restaurang med strandbar, kök, aktivitetsanläggning. Surflogiet har öppet varje dag, från juni till augusti. Köket är öppet från 11:30 till 22:00, med lunch och middagsservering. Från och med slutet på maj till och med augusti tar vi även emot gruppbokningar för konferenser, bröllop eller fester.Publiceringsdatum2025-12-26Om tjänsten
Som barback/diskare eller runner spelar du en viktig roll i att hålla restaurangen igång smidigt och effektivt. Du hjälper till att hålla köket rent och organiserat genom att se till att alla tallrikar och redskap diskas och förvaras korrekt, stödjer barteamet genom att hålla förnödenheter påfyllda och redo, samt assisterar servisen genom att leverera mat och dryck till borden på ett snabbt och organiserat sätt. Barback och disk är en kombinerad tjänst. Runner är separat tjänst. Dock hjälps vi alltid åt såklart!
Vi söker dig som är:
Hårt arbetande och pålitlig
Trivs i en snabb arbetsmiljö
Positiv och villig att lära och bidra till teamet
Tidigare erfarenhet är inte ett krav, men är ett plus för roller som diskare och barback. Flexibilitet och god kommunikationsförmåga är viktiga, eftersom du kommer att samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa att allt fungerar sömlöst.
Om du är redo att bli en del av ett roligt och energiskt team som är stolta över att leverera utmärkt service, är Surflogiet platsen för dig!
Vi erbjuder även personalboende i Tofta för våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
För enkelhetens skull använd formuläret på våran hemsida under fliken "work"
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
