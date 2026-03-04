Rotationsprogrammet Hållbarhetsgranskning & Dataanalys till Augusti 2026

Ernst & Young AB / Ekonomijobb / Stockholm
2026-03-04


Visa alla ekonomijobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Stockholm, Upplands Väsby, Uppsala, Nyköping, Västerås eller i hela Sverige

Will you shape the future or will the future shape you?

Nu har du chansen att bli en del av EY:s växande specialistgrupper inom hållbarhet och dataanalys. Vi söker dig som vill kombinera ditt intresse för hållbart företagande med en drivkraft att arbeta datadrivet, samtidigt som du bidrar till vår vision Shape your future with confidence!

Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du under ditt första år arbetar parallellt med både vårt nordiska dataanalysteam och hållbarhetsteamet. Därefter fortsätter du din karriär som hållbarhetsrevisionsmedarbetare med fördjupad specialistkompetens.



Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig

Som deltagare i Rotationsprogrammet arbetar du i en tid där kraven på kvalitetssäkrad hållbarhetsrapportering ökar snabbt. Du blir en del av ett engagerat team som granskar och utvecklar företags hållbarhetsrapportering - och därmed bidrar till ökad transparens och ansvarstagande i näringslivet.


Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer exempelvis omfatta följande:

Hållbarhetsgranskning

Granska hur företag identifierar, hanterar och rapporterar väsentliga hållbarhetsfrågor

Tillämpa regelverk som CSRD, ESRS och GHGprotokollet

Bedöma processer, datakvalitet, risker och fullständighet i hållbarhetsrapportering

Genomföra intervjuer och dialoger med nyckelpersoner



Dataanalys och digitalisering

Validera, analysera och visualisera hållbarhetsdata

Ta fram underlag och rapporter till granskningsteam

Samverka med kunder och bidra till utveckling av digitala och automatiserade granskningsprocesser



Vad vi söker


Kvalifikationer

Universitets-/högskoleexamen med inriktning mot hållbarhet, ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande

Du har lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift

Du har ett starkt intresse för hållbarhetsrapportering och en vilja att arbeta med data och systemstöd



Meriterande

Kunskaper i Excel, Power BI, Python eller liknande verktyg

Erfarenhet av hållbarhetsrapportering enligt GRI, CSRD eller ÅRL

Tidigare erfarenhet av arbete inom hållbarhet eller dataanalys


Som person är du

Utåtriktad och relationsskapande - Du bygger starka samarbeten och skapar förtroende genom tydlig kommunikation

Analytisk och strukturerad - Du kan bryta ned komplexa problem och arbeta metodiskt med stora datamängder

Självständig och ansvarstagande - Du driver ditt arbete framåt och levererar med hög kvalitet även vid förändrade förutsättningar

Bekväm med att hantera parallella projekt - Du prioriterar effektivt och håller fokus när många arbetsströmmar pågår samtidigt



Vad vi erbjuder dig

Ett strukturerat rotationsprogram där du kombinerar hållbarhetsgranskning och dataanalys och får en bred förståelse för hållbarhetsrapportering i praktiken.

Möjlighet att arbeta med aktuella regelverk som CSRD, ESRS och GHGprotokollet samt med datadrivna analyser och digitala verktyg.

Löpande stöd, handledning och lärande i samarbete med erfarna kollegor och engagerade team.

En tydlig fortsättning efter rotationsåret som medarbetare inom hållbarhetsgranskning med fördjupad specialistkompetens.
En inkluderande och samarbetsinriktad arbetsmiljö där vi tillsammans skapar långsiktigt värde för kunder och samhälle.





Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.

Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev och betyg från universitetet, senast den 31 Mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Oskar Gustavsson på Oskar.Gustavsson@se.ey.com. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Klara Stenqvist på klara.stenqvist@se.ey.com. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.



På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com. Vi finns här för att stötta dig.

EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ernst & Young AB (org.nr 556053-5873)
Hamngatan 26 (visa karta)
111 47  STOCKHOLM

Jobbnummer
9778115

Prenumerera på jobb från Ernst & Young AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ernst & Young AB: