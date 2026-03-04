Rotationsprogrammet Hållbarhetsgranskning & Dataanalys till Augusti 2026
2026-03-04
Will you shape the future or will the future shape you?
Nu har du chansen att bli en del av EY:s växande specialistgrupper inom hållbarhet och dataanalys. Vi söker dig som vill kombinera ditt intresse för hållbart företagande med en drivkraft att arbeta datadrivet, samtidigt som du bidrar till vår vision Shape your future with confidence!
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du under ditt första år arbetar parallellt med både vårt nordiska dataanalysteam och hållbarhetsteamet. Därefter fortsätter du din karriär som hållbarhetsrevisionsmedarbetare med fördjupad specialistkompetens.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Som deltagare i Rotationsprogrammet arbetar du i en tid där kraven på kvalitetssäkrad hållbarhetsrapportering ökar snabbt. Du blir en del av ett engagerat team som granskar och utvecklar företags hållbarhetsrapportering - och därmed bidrar till ökad transparens och ansvarstagande i näringslivet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer exempelvis omfatta följande:
Hållbarhetsgranskning
Granska hur företag identifierar, hanterar och rapporterar väsentliga hållbarhetsfrågor
Tillämpa regelverk som CSRD, ESRS och GHGprotokollet
Bedöma processer, datakvalitet, risker och fullständighet i hållbarhetsrapportering
Genomföra intervjuer och dialoger med nyckelpersoner
Dataanalys och digitalisering
Validera, analysera och visualisera hållbarhetsdata
Ta fram underlag och rapporter till granskningsteam
Samverka med kunder och bidra till utveckling av digitala och automatiserade granskningsprocesser
Vad vi söker
Kvalifikationer
Universitets-/högskoleexamen med inriktning mot hållbarhet, ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande
Du har lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
Du har ett starkt intresse för hållbarhetsrapportering och en vilja att arbeta med data och systemstöd
Meriterande
Kunskaper i Excel, Power BI, Python eller liknande verktyg
Erfarenhet av hållbarhetsrapportering enligt GRI, CSRD eller ÅRL
Tidigare erfarenhet av arbete inom hållbarhet eller dataanalys
Som person är du
Utåtriktad och relationsskapande - Du bygger starka samarbeten och skapar förtroende genom tydlig kommunikation
Analytisk och strukturerad - Du kan bryta ned komplexa problem och arbeta metodiskt med stora datamängder
Självständig och ansvarstagande - Du driver ditt arbete framåt och levererar med hög kvalitet även vid förändrade förutsättningar
Bekväm med att hantera parallella projekt - Du prioriterar effektivt och håller fokus när många arbetsströmmar pågår samtidigt
Vad vi erbjuder dig
Ett strukturerat rotationsprogram där du kombinerar hållbarhetsgranskning och dataanalys och får en bred förståelse för hållbarhetsrapportering i praktiken.
Möjlighet att arbeta med aktuella regelverk som CSRD, ESRS och GHGprotokollet samt med datadrivna analyser och digitala verktyg.
Löpande stöd, handledning och lärande i samarbete med erfarna kollegor och engagerade team.
En tydlig fortsättning efter rotationsåret som medarbetare inom hållbarhetsgranskning med fördjupad specialistkompetens.
En inkluderande och samarbetsinriktad arbetsmiljö där vi tillsammans skapar långsiktigt värde för kunder och samhälle.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev och betyg från universitetet, senast den 31 Mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Oskar Gustavsson på Oskar.Gustavsson@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Klara Stenqvist på klara.stenqvist@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
