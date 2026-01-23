Rörsvetsare
Vill du arbeta med rörsvetsning där hantverket är i fokus - och där jobbet gör verklig skillnad?
Vi söker nu en erfaren rörsvetsare till arbete inom fjärrvärme, en samhällsviktig och långsiktig verksamhet där svetskvalitet, säkerhet och yrkesstolthet är avgörande.
Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, tar ansvar för kvaliteten och vill se resultatet av det du gör.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som rörsvetsare hos oss har du en central roll i arbetet med nyinstallation, ombyggnation och underhåll av fjärrvärmenät. Du arbetar i varierande projekt och miljöer, både utomhus och inomhus, och är delaktig i hela processen - från förberedelse till färdigt resultat. Arbetet bedrivs enligt tydliga arbetssätt med högt fokus på säkerhet, kvalitet och samarbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen som rörsvetsare arbetar du praktiskt med svetsning, installation och underhåll av rörsystem inom fjärrvärmenätet. Arbetet omfattar främst svetsning av svart material med pinnsvetsning (MMA 111), samt reparationer, ombyggnationer och utbyte av rörsektioner.
Du kommer även vara delaktig i installation och montage av värmeväxlare och arbetar utifrån ritningar, med egenkontroller och tillhörande dokumentation. Arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav och sker i nära samarbete med kollegor i projektens olika faser.Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet som rörsvetsare
• Mycket god kompetens inom pinnsvetsning (MMA) på svart material
• Förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat
• B-körkort
Bra att veta
• Resor kan förekomma i tjänsten
Meriterande:
• Erfarenhet av gas och tig svetsning
• Erfarenhet från fjärrvärme, industri eller VVS
Personliga egenskaper
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och säkerhetsfokuserad. Du tar ansvar för ditt arbete, samarbetar väl med andra och trivs med fysiskt arbete och varierande arbetsdagar.
Vad erbjuder vi
Hos oss får du en stabil och långsiktig anställning i en växande och framtidsinriktad bransch.
• Arbete inom fjärrvärme i en samhällsviktig verksamhet
• Tydliga arbetssätt och fokus på säkerhet och kvalitet
• Möjlighet till certifieringar och vidareutbildningar
• Ett erfaret team och en god laganda
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Ansökan och kontakt
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag, då vi arbetar med löpande urval!
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Thomas Johansson, telefon, 010-4830253.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande kunskapspartner inom industriella tjänster för hållbar driftsäkerhet. Genom att förena kunskap, teknik och människor ansvarar vi för att produktion och samhällskritisk infrastruktur inte stannar - dygnet runt.
När anläggningar behöver utvecklas eller förändras leder och genomför vi varje industriellt projekt med anpassade lösningar som stärker tillförlitlighet och effektivitet. Genom industriella lösningar, optimeringsinsatser och löpande underhåll säkerställer vi att helheten fungerar och att verksamheten kan fortsätta utvecklas över tid.
Jernbro omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 1 300 specialister. Vi finns lokalt på omkring 35 strategiska platser i Sverige, Norge och Danmark, där vår närhet och djupa förståelse för våra kunders processer bidrar till ökad effektivitet, långsiktig konkurrenskraft och hållbart värdeskapande.
Jernbro - garanten för en välmående skandinavisk industri. Ersättning
