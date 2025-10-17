Rörmokare

Taskrunner AB / VVS-jobb / Stockholm
2025-10-17


TaskRunner söker noggrann och serviceinriktad rörmokare!
Vill du vara en del av ett växande företag där kvalitet och kundnöjdhet står i centrum?
TaskRunner söker nu en erfaren och pålitlig rörmokare som vill ta nästa steg i karriären!
Som rörmokare hos oss hjälper du både privat- och företagskunder med installation, reparation och underhåll av VVS-system. Uppdragen varierar i omfattning - från mindre servicejobb till större projekt i bostäder, kontor och lokaler.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rörmokeri och VVS-arbeten (minst 2 år är meriterande)
Arbetar självständigt, strukturerat och med hög noggrannhet
Har ett starkt kundfokus och trivs med att leverera förstklassig service
Är flexibel, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga
Innehar B-körkort

Meriterande:
Auktorisation inom VVS eller Säker Vatten
Erfarenhet av större renoverings- eller installationsprojekt
Egen utrustning och möjlighet att ta egna uppdrag

Vi erbjuder:
En flexibel arbetsvardag med stor frihet under ansvar
Möjlighet att växa inom Buddy Company-koncernen
Konkurrenskraftig ersättning och uppdrag via TaskRunner-plattformen
Trevliga kollegor och en arbetsplats som värdesätter kvalitet och professionalism

TaskRunner är en del av Buddy Company, som erbjuder hem- och servicetjänster i hela Sverige. Vi brinner för att förenkla vardagen för våra kunder - och vi hoppas att du vill vara med på resan!
Ansök idag och bli en del av TaskRunner-teamet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
TaskRunner AB (org.nr 556933-7016)
Karlavägen 41 (visa karta)
114 31  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Samira Nori
support@taskrunner.se

Jobbnummer
9563251

