Rörmokare
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
TaskRunner söker noggrann och serviceinriktad rörmokare!
Vill du vara en del av ett växande företag där kvalitet och kundnöjdhet står i centrum?
TaskRunner söker nu en erfaren och pålitlig rörmokare som vill ta nästa steg i karriären!
Som rörmokare hos oss hjälper du både privat- och företagskunder med installation, reparation och underhåll av VVS-system. Uppdragen varierar i omfattning - från mindre servicejobb till större projekt i bostäder, kontor och lokaler.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rörmokeri och VVS-arbeten (minst 2 år är meriterande)
Arbetar självständigt, strukturerat och med hög noggrannhet
Har ett starkt kundfokus och trivs med att leverera förstklassig service
Är flexibel, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga
Innehar B-körkort
Meriterande:
Auktorisation inom VVS eller Säker Vatten
Erfarenhet av större renoverings- eller installationsprojekt
Egen utrustning och möjlighet att ta egna uppdrag
Vi erbjuder:
En flexibel arbetsvardag med stor frihet under ansvar
Möjlighet att växa inom Buddy Company-koncernen
Konkurrenskraftig ersättning och uppdrag via TaskRunner-plattformen
Trevliga kollegor och en arbetsplats som värdesätter kvalitet och professionalism
TaskRunner är en del av Buddy Company, som erbjuder hem- och servicetjänster i hela Sverige. Vi brinner för att förenkla vardagen för våra kunder - och vi hoppas att du vill vara med på resan!
Ansök idag och bli en del av TaskRunner-teamet!
