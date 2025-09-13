Rör- Och Layoutkonstruktör Till Afry I Karlstad!
2025-09-13
Sektionen Plant Design på AFRY i Karlstad ser fram emot att välkomna deras nästa kollega i teamet! Här får du möjlighet att bidra till stora industriprojekt och skapa hållbara lösningar tillsammans med dina kollegor. Rollen passar dig som gillar teknik, konstruktion och att utvecklas i nära samarbete med andra. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
AFRY är en ledande aktör inom ingenjörs-, design- och rådgivningstjänster i Europa, med en stark global närvaro. De är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för ingenjörer och driver på övergången till ett mer hållbart samhälle. Med 19 000 engagerade experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, skapar AFRY hållbara lösningar för framtida generationer.
Som rör- och layoutkonstruktör kommer du att arbeta i multidisciplinära projektteam med fokus på stora industriprojekt, främst inom pappers- och massaindustrin. Du ansvarar för att designa och konstruera rörsystem, säkerställa tekniska standarder samt att välja komponenter och material utifrån vald processteknisk lösning. Rollen innebär nära samarbete internt och med kund, där din tekniska expertis, nyfikenhet och vilja att lära kommer att vara av största vikt.
Du erbjuds
• Mångsidiga projekt: AFRY är ett stort företag med verksamhet inom många olika branscher, vilket ger dig möjlighet att arbeta med varierande projekt och kunder
• Utvecklingsmöjligheter: Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och karriärvägar inom olika delar av organisationen
• Balans mellan arbete och fritid: Här värdesätts en sund balans och en kultur där det uppmuntras att be om hjälp och där 40-timmarsveckan respekteras
• Stark företagskultur: AFRY:s kultur präglas av öppenhet, samarbete och en vilja att göra skillnad
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram och uppdatera rör- och anläggningslayouter i 3D-miljö
• Dimensionera och konstruera rörsystem utifrån process- och funktionskrav
• Utföra rördragning, stödkonstruktioner och sammanställningar i CAD-system
• Utarbeta kravspecifikationer på utrustningar och entreprenader
• Delta i projektmöten och ha teknisk dialog med andra discipliner (el, instrument, bygg, process)
VI SÖKER DIG SOM
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för teknik och konstruktion. Du har lätt för att samarbeta och uppskattar att vara med i ett team där man hjälps åt. Vi tror även att du är en nyfiken person som gillar att utvecklas, både tillsammans med dina kunder och kollegor. Utöver de personliga egenskaperna söker vi dig som:
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom relevant område
• Gärna har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och har arbetat inom pappers- och massaindustrin
• Har erfarenhet av att arbeta med AutoCAD och Aveva E3D
• Har obehindrade kunskaper i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift
• Innehar B-körkort
Övrig information:
• Startdatum: Enligt överenskommelse
• Arbetstider: Kontorstider, 08.00-17.00
• Placeringsort: Arbetet sker på plats i Karlstad med omnejd, resor i tjänst förekommer. Om du ansöker från en annan ort ser vi gärna att du i din ansökan beskriver hur du planerar din pendling till arbetsplatsen
Vår rekryteringsprocess
