Rooms Division Manager
2026-03-10
Vill du arbeta i Stockholms mest inbjudande och personliga boutique-hotell?
Är du en person som tycker om utmaningar och strävar efter att vara unik och inte som alla andra? Vi söker nu en Rooms Division Manager att leda vårt fantastiska team i receptionen och housekeeping. Din roll som Rooms Division Manager är enormt viktig och vi ser gärna du är en dedikerad person med en naturlig fallenhet för service, bemötande och att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Som Rooms Division Manager har du en nyckelroll i den dagliga driften och ansvarar för att säkerställa högsta gästservice. Du arbetar nära hotelldirektören och leder teamet mot gemensamma mål med fokus på service, effektivitet och lönsamhet.
The Sparrow Hotel, Stockholms färgstarka och chica boutiquehotell med varm, avslappnad och personlig service. Hotellet består av 87 rum och sviter, mitt i stan två minuter från Stureplan, nära allt och alla. Hotellets hjärta är bubblande lounge, vår franska vinbar och bistro skapad av Mathias Dahlgren. The Sparrow Hotel drivs av Grand Group, där även Grand Hôtel Stockholm och Lydmar Hotel ingår.
Vem är det vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll inom hotell, gärna inom rooms division.
Du har service ut i fingertopparna och har erfarenhet av värdskap, gästbemötande och helst i hotellmiljö.
Du har en positiv attityd, ser möjligheter i det mesta, är engagerad och vill vara delaktig i vår strävan att varje dag bli ännu lite bättre och skapa minnesvärda stunder för våra gäster.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Du är flexibel och ser inga hinder för att arbeta dag/kväll under vardagar och helger.
Din roll som Rooms Division Manager är placerad på The Sparrow Hotel och som Rooms Division Manager sköter du den daglig driften och ansvaret för receptionen och housekeeping operativt och administrativt med så väl personal, schema och kommunikation till gäster via olika kanaler.
Dina arbetsuppgifter och egenskaper
Du uppskattar en härlig energi på din arbetsplats där du är med och sprider den. Du vet vad personlig service i världsklass innebär och du brinner för att skapa en varm, professionell och minnesvärd känsla hos våra gäster som dröjer sig kvar.
Du är inte rädd för att hugga i där det behövs och du trivs med att arbeta självständigt. Här jobbar vi i ett litet team där vi hela tider hjälper varandra och där teamwork är dreamwork.
Det absolut viktigaste för oss är att du är rätt person som besitter rätt inställning. Du är ansvarstagande, snabbtänkt, självgående och lösningsorienterad samt har en känsla för små och stora detaljer. Fokusera på att följa upp gästnöjdhet och implementera förbättringsåtgärder. Arbeta aktivt med intäktsoptimering tillsammans med bokning/sälj-revenue.
Att du älskar att ge service och kvalitet och har ett personligt värdskap ser vi som en självklarhet. Om du dessutom är en charmig och sympatisk person med en känsla för vad våra gäster vill ha innan de ens vet det själva: då är det här jobbet perfekt för dig!
Vad erbjuder vi?
En ansvarsfull och central tjänst i ett av Stockholm mest personliga och inbjudande boutique-hotell.
Möjlighet att påverka och utveckla gästupplevelsen.
Ett engagerat team och en inspirerande arbetsmiljö.
Vi önskar att just du har:
Erfarenhet av Opera Cloud eller likvärdigt hotellbokningssystem.
Erfarenhet från hotellbranschen.
Har vanan och erfarenheten från receptionsarbete och housekeeping och även revenue management.
Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100%. Arbetstiden är efter rullande schema och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde och lön enligt överenskommelse, vi följer kollektivavtalet. Rollen som Rooms Division Manager ingår även i hotellets ledningsgrupp och hotellets sälj och revenue team.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta VD, Christian Herslow på christian.herslow@thesparrow.se
Sista dag att ansöka är tisdagen den 31 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen till oss på the Sparrow Hotel där vi tillsammans skapar Sparrow moments!
// Christian Herslow och Team Sparrow Så ansöker du
