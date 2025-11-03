Röntgensjuksköterska till Neuroradiologi
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2025-11-03
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med vård i världsklass inom Neuroradiologi på Karolinska? Här kan du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård i en spännande miljö där forskning och teknologi spelar stor roll!
Du erbjuds
möjligheten att arbeta på Europas bästa sjukhus med vård i framkant
en individuell introduktion för att du skall känna dig trygg och möjlighet att följa din handledare tills du är helt självgående.
möjligheten att bli en del av ett härligt team med unik spetskompetens där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig.
möjlighet till kompetensutveckling och internutbildning för fortsatt personlig utveckling i yrket.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Medicinsk enhet (ME) Neuroradiologi bedriver högspecialiserad verksamhet i Solna och Huddinge. Vi utför i huvudsak undersökningar inom datortomografi, magnetkamera samt neuro-intervention. Hos oss får du en spetskompetens inom neuroradiologi med varierande arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Vi bedriver diagnostik inom MR och DT dygnet runt alla dagar i veckan och har fem MR kameror och två DT labb samt en mobil DT. Våra datortomografer är av märket Siemens och MR kameror- GE. Vår klinik bedriver både klinisk verksamhet och forskning.
I din tjänst hos oss kommer du att rotera mellan de olika modaliteterna varpå ett flexibelt förhållningssätt är av stor vikt.
Vi arbetar med kompetensstegen och du som är redo för nästa steg i karriären har på Karolinska tillgång till unik kompetens, utbildningsverksamhet och utmaningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning i Solna, provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten innefattar dag, kväll och helgtjänstgöring. Det finns inom avtalet även möjlighet att rotera till natt.
Ditt ansvarsområde är följande:
Ha förmågan att inspirera till förändring och utveckling och som drivs av att arbeta för en långsiktigt bättre arbetsplats där vi samarbetar och uppskattar varandra.
Vara trygg i din grundprofession, strukturerad och bekväm med att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att arbeta i team.
Dela vår tanke om att alltid sätta patienten först samt att alltid inkludera patienten i den egna vården.
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter samt påminner och följer upp
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramarKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska med erfarenhet inom DT och/eller MR.
Meriterande:
Tidigare definierat ansvarsområde.
Erfarenhet av forskning, utbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Neuroradiologi Kontakt
Mirjana Vukusic 08-12372131 Jobbnummer
9584622