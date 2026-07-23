Röntgensjuksköterska till Neuroradiologi
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-07-23
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Vill du arbeta med vård i världsklass inom Neuroradiologi på Karolinska? Här kan du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård i en spännande miljö där forskning och teknologi spelar stor roll. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
möjligheten att arbeta på Europas bästa sjukhus med vård i framkant
en individuell introduktion för att du skall känna dig trygg och möjlighet att följa din handledare tills du är helt självgående
möjligheten att bli en del av ett härligt team med unik spetskompetens där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig
möjlighet till kompetensutveckling och internutbildning för fortsatt personlig utveckling i yrket.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Medicinsk enhet (ME) Neuroradiologi bedriver högspecialiserad verksamhet i Solna och Huddinge. Vi utför i huvudsak undersökningar inom datortomografi, magnetkamera samt neuro-intervention. Hos oss får du en spetskompetens inom neuroradiologi med varierande arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Vi bedriver diagnostik inom MR och DT dygnet runt alla dagar i veckan och har fem MR kameror och två DT labb samt en mobil DT. Våra datortomografer är av märket Siemens och MR kameror- GE. Vår klinik bedriver både klinisk verksamhet och forskning.
I din tjänst hos oss kommer du att rotera mellan de olika modaliteterna varpå ett flexibelt förhållningssätt är av stor vikt.
Vi arbetar med kompetensstegen och du som är redo för nästa steg i karriären har på Karolinska tillgång till unik kompetens, utbildningsverksamhet och utmaningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning i Solna, provanställning kan komma att tillämpas. Vi erbjuder olika arbetstidsupplägg beroende på verksamhetens behov. Tjänsten kan innebära tjänstgöring dag och kväll samt helg, alternativt nattjänstgöring.
Vi söker dig som
har förmågan att inspirera till förändring och utveckling och som drivs av att arbeta för en långsiktigt bättre arbetsplats där vi samarbetar och uppskattar varandra
är trygg i din grundprofession, strukturerad och bekväm med att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att arbeta i team
delar vår tanke om att alltid sätta patienten först samt att alltid inkludera patienten i den egna vården.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska
Tidigare erfarenhet inom DT och/eller MR
Meriterande:
Tidigare definierat ansvarsområde.
Erfarenhet av forskning och/eller utbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.
Här kan du läsa mer om Medicinsk Diagnostik Karolinska.
Här kan du läsa mer om Karolinska Universitetslaboratoriet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Enhet Neuroradiologi Kontakt
Vårdförbundet Solna vardforbundetsolna.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
10009849