Röntgensjuksköterska sökes till Ludvika
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Ludvika Visa alla sjuksköterskejobb i Ludvika
2026-06-04
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vi är en länsklinik med röntgenmottagningar i Avesta, Ludvika, Falun och Mora samt mammografiverksamhet i Falun, Borlänge och Mora. Hos oss jobbar totalt ca 240 personer från olika yrkeskategorier, och tillsammans utför vi ca 200 000 undersökningar och behandlingar årligen. Vi är nu i full gång med att rekrytera och bygga vår verksamhet vid röntgen i Ludvika. Då efterfrågan av röntgenundersökningarna ökar vill vi satsa på att bygga upp vår verksamhet ytterligare för att kunna leva upp till den efterfrågan som finns.
Röntgen Ludvika är en verksamhet med både akuta och tidsbokade undersökningar och är en del av Bild- och funktionsmedicin Dalarna. I dagsläget bemannar vi datortomograf (Philips) och konventionella labb (GE och Siemens) med nära samarbete tillsammans med vårdavdelning, närakuten på Ludvika lasarett och vårdcentralerna i Västerbergsslagen.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Är du redo att utvecklas i din yrkesroll, är flexibel och vill kunna påverka ditt eget arbete? Då kan Röntgen i Ludvika vara arbetsplatsen för dig. Vi erbjuder dig som röntgensjuksköterska möjligheten att utforma verksamheten i Ludvika tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade medarbetare. Du kommer att arbeta både självständigt och i ett team av kollegor. Samarbete och utbyte av kunskaper är viktigt för bästa möjliga omhändertagande av våra patienter, Vi förväntar oss att du har lätt för att samarbeta med kollegor, då vi arbetar i team och ser flexibiliteten i yrkets arbetsuppgifter och tempo som en naturlig del av vår arbetsdag.
Vi erbjuder en trygg inskolning tillsammans med erfarna kollegor som anpassas utifrån din individuella kompetens och erfarenhet. Du roterar på avdelningens olika sektion. Arbetstidens förläggande sker i samråd med arbetsgivaren och kan innebära dag kväll och helg. Vi erbjuder även möjlighet till veckoslutstjänst. Vi arbetar i AGFA ́s RIS/PACS EI / Scheduling
Ring gärna för att få en inblick i vad vi gör!
Anställningen innebär heltid och tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du som person:
Är nyfiken, ansvarsfull, flexibel, gillar att utvecklas och lära andra.
Har lätt för att samarbeta och gillar teamarbete.
Har förmåga att arbeta självständigt, växla arbetstempo och arbetsuppgifter.
Arbetar mot verksamhetens mål.
Kan arbeta dagtid och eventuellt kväll/helg.
Har en positiv inställning, är engagerad och har förmågan att kommunicera, skapa trygghet, förtroende och hitta innovativa lösningar i mötet med patienten.Kvalifikationer
Legitimerad Röntgensjuksköterska eller i slutet av din röntgensjuksköterskeutbildning.
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Ulrika Granlund Ulrika.Granlund@regiondalarna.se Jobbnummer
9947147