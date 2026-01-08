Röntgensjuksköterska röntgenenheten Ljungby
Nu söker vi röntgensjuksköterskor till vårt engagerade team i Ljungby!
Röntgenavdelningen i Ljungby ingår tillsammans med röntgen i Växjö, klinisk fysiologi och mammografi i organisationen för bild- och funktionsmedicin. Hos oss finns det möjlighet att utföra de flesta förekommande röntgenundersökningar som konventionell röntgen, ultraljud, datortomografi, magnetkameraundersökning samt interventioner. Verksamheten bedrivs huvudsakligen på dagtid med beredskap på nätter och helger.
Avdelningen består idag av ca 40 medarbetare i yrkesgrupperna undersköterskor, röntgensjuksköterskor, radiologer och medicinska sekreterare. Hos oss möter du en arbetsplats med högt engagemang, god teamkänsla och fokus på kvalitet, utveckling och patientsäkerhet.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Är du bosatt utanför Kronoberg men intresserad av att flytta hit? Då hälsar vi dig välkommen till ett län på frammarsch. Här finns en gemytlig atmosfär karaktäriserad av livskraft och en stor portion framtidstro. Geografiskt har vi nära till kusterna och det finns bra kommunikationer till omkringliggande städer. Ljungby erbjuder en trygg miljö för barnfamiljer, här ges utrymme till hög livskvalitet med tillgång till skön natur, många sjöar och möjlighet till sportaktiviteter och ett rikt föreningsliv.
För dig som flyttar till Kronobergs län, i samband med att du tar anställning, erbjuder vi dessutom inflyttarservice. Det är en service som är tänkt att göra det lättare för dig att etablera dig som nyinflyttad i regionen. Läs mer här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/inflyttarservice/
Vårt uppdrag är att erbjuda bild- och funktionsdiagnostik av hög kvalitet inom givna förutsättningar och med patienten i fokus.
Tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för en röntgensjuksköterska, med rotation mellan våra olika modaliteter. Du utför bilddiagnostiska undersökningar inom verksamhetens modaliteter och ansvarar för att upprätthålla god bildkvalitet samt följa gällande strålsäkerhetsrutiner. Arbetet innebär också regelbundna patientkontakter, där du möter patienter i varierande situationer och säkerställer ett tryggt, respektfullt och professionellt bemötande.
Du samarbetar tätt med radiologer, undersköterskor och övriga yrkesgrupper i det dagliga arbetet för att säkerställa ett effektivt flöde och en hög patientsäkerhet. I rollen ingår även att bidra till verksamhetens utveckling genom att medverka i förbättringsarbete, se över rutiner och delta i olika initiativ som syftar till att stärka kvaliteten i verksamheten.
Vi arbetar med modern utrustning och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt. Som nyanställd hos oss får du en individanpassad introduktion för att du ska få en trygg start.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom radiografi. Tidigare erfarenhet inom området är meriterande, men vi välkomnar även dig som tar examen som röntgensjuksköterska till sommaren.
Som person är du flexibel, kvalitetsmedveten och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du trivs i både planerad och akut verksamhet och drivs av att ta ansvar och anta nya utmaningar. Du samarbetar väl med andra, bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett professionellt förhållningssätt.
Vill du utvecklas tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att få dig som kollega!
ÖVRIGT
Bifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.
Intervjuer är planerade att hållas den 4 februari.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 850/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Helena Zizmond helena.zizmond@kronoberg.se 0372-58 57 00 Jobbnummer
