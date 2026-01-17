Roll som Kalkyl/Inköpare på Halmstad Kakelhus
Halmstad Kakelhus AB / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2026-01-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstad Kakelhus AB i Halmstad
Vi växer - vi bygger framtiden med kvalitet! Vill DU bli en del av laget?
Vi söker nu en noggrann och affärs orienterad medarbetare till rollen som Kalkyl/Inköp.
Du blir en viktig länk mellan projektering, arbetsledning och ekonomi - och får en nyckelroll i att säkra kvalitet, lönsamhet och leverans i våra projekt.
OM JOBBET
Som medarbetare inom Kalkyl och Inköp ansvarar du för att våra entreprenader startar, drivs och avslutas med rätt förutsättningar - både ekonomiskt och praktiskt.
Du arbetar nära VD, arbetsledare och lagerpersonal och har en central roll i att planera, samordna och följa upp våra platt- och golvläggningsprojekt.
I uppdraget ingår bland annat att:
Granska projekthandlingar och ta in offerter från leverantörer och underentreprenörer
Göra kalkyler, mängdningar och anbud
Följa upp lämnade anbud och ansvara för upphandling
Följa upp inköp och projektens ekonomi
Delta i produktions- och uppstartsmöten
Skapa faktureringsunderlag och betalningsplaner
Rollen passar dig som trivs med att kombinera struktur och analys med praktisk verklighetsförståelse. Du har lätt för att samarbeta, gillar ordning och uppföljning, och motiveras av att se helheten i projekten.
OM HALMSTAD KAKELHUS
Halmstad Kakelhus har vuxit sedan 1989 - från en mindre plattsättningsfirma till en komplett verksamhet med butik, lager och egna yrkesteam inom både plattsättning och golvläggning.
Vi genomsyras av kvalitet, kunnande och kundfokus, men också av en familjär kultur där engagemang och samarbete står i centrum.
Vi tror på att utveckling skapas genom delaktighet. Hos oss får du arbeta nära både kunder och kollegor i en miljö som präglas av öppenhet, respekt och yrkesstolthet.
VAD ERBJUDER VI?
Vi erbjuder en stabil och utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Hos oss finns kort väg till beslut, en omtänksam kultur och ett genuint engagemang
• vi vill att du ska trivas och känna att ditt bidrag gör skillnad.
Du får marknadsmässig lön, kollektivavtal, friskvårdsförmåner och möjlighet att utveckla din kompetens över tid.
Hos Halmstad Kakelhus får du vara med och forma framtiden
• både för våra kunder och vår egen verksamhet.
KUNSKAPER & ERFARENHETER
Arbetet kräver erfarenhet av kalkylering och inköp inom bygg eller närliggande bransch. Rollen förutsätter förmåga att läsa ritningar, tekniska beskrivningar och upphandlingsunderlag samt att förstå arbetsmoment, materialval och kostnadsstrukturer i entreprenader.
Det krävs säker hantering av kalkyl- och projektverktyg samt god administrativ förmåga. Erfarenhet av inköp, prisförhandling, resursplanering och uppföljning är centralt.
Eftersom rollen fungerar som knutpunkt mellan flera avdelningar krävs god kommunikation och förmåga att arbeta tillsammans med både produktion, lager, ekonomi och ledning.
God svenska i tal och skrift är nödvändig för säker dokumentation och kommunikation.
B-körkort är ett krav.
PRAKTISK INFO
Omfattning: Heltid
Placering: Halmstad
Start: Enligt överenskommelse
Skicka ert CV till: annie@halmstadkakelhus.se
Sista dag att ansöka är 30 januari.
Steg 1 : Inlämnat CV senast 30 januari
Steg 2 : Återkoppling till er i början av februari med kompletterande frågor om vi önskar gå vidare med er ansökan.
Steg 3: Till er som gått vidare till kompletterande frågor, får veckan därpå en återkoppling med inbjudan till intervju.
Återkoppling ges alltid till er oavsett om ni gått vidare i ansökan eller ej.
OBLIGATORISKA FRÅGOR
Vi undrar:
Varför vill du jobba hos oss - vad lockar dig?
Varför ska vi anställa just dig - vad gör dig lämpligast?
Beskriv din dröm arbetsgivare - vad värderar du mest?
När du haft en bra dag på jobbet - vad har hänt då?
Vad stressar dig mest av allt på jobbet: ange 3 saker?
Sist, men inte minst önskar vi veta vilken ingångslön ser du som rimlig för denna befattning? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: annie@halmstadkakelhus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst Kalkyl/Inköp". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstad Kakelhus AB
(org.nr 556364-6800), https://www.halmstadkakelhus.se/sv/inkop-kalkyl/
Karlsrovägen 73-75 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Annie Bengtsson annie@halmstadkakelhus.se 035-7677850 Jobbnummer
9689997