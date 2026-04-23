Roll / Bolag / Stad

Vill du arbeta i en roll där du får kombinera affärsdriv med frihet - och samtidigt representera ett av världens ledande varumärken inom adhesives, Henkel?
Nu söker Bodo Möller Chemie en Account Manager som vill utveckla affären inom packaging- och labeling-industrin i södra Sverige.
OM ROLLEN
Det här är en roll dig som vill ta nästa steg i din och ta ett tydligt ansvar för att bygga affär - från första kontakt till leverans - i en miljö där du har stor frihet att planera ditt eget arbete.
Du får rätt förutsättningar att lyckas, samtidigt som du har friheten att forma din egen väg framåt.
Du arbetar med adhesives från Henkel - en premiumprodukt där kvalitet och långsiktighet står i fokus. Du driver affären framåt genom att skapa nya relationer och utveckla kunder över tid.
Ditt distrikt är södra Sverige, från Stockholm ner till Göteborg/Malmö så lämplig placering är någonstans däremellan. Med fördel Göteborgområdet där det också finns ett kontor (Kållered). Du utgår från hemmakontor (alt. kontoret i Kållered) och planerar själv hur du lägger upp din vecka. Rollen rapporterar till Mika Halonen, Sales Director.
I rollen kommer du att:
Bygga upp och utveckla en egen kundbas inom packaging och labeling
Prospektera och kontakta nya kunder
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till affär
Arbeta nära kundens verksamhet och förstå deras behov
Delta i och driva tester av produkter ute hos kund, där du säkerställer att lösningen fungerar i verklig produktion
Planera och följa upp din egen pipeline
Du spenderar merparten av din tid ute hos kund, men har också utrymme för planering och uppföljning.
DIN PROFIL
Vi tror att du är i ett läge där du vill utvecklas vidare i din säljkarriär - och ta mer ansvar för din egen affär. Du behöver inte ha gjort exakt det här tidigare. Det viktiga är att du har rätt driv, vilja att lära och trivs i en roll där du får påverka din egen utveckling.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna mot industrikunder. Du behöver känna dig trygg i industrimiljö.
Är trygg i att ta kontakt med nya kunder
Är strukturerad och kan driva ditt eget arbete framåt
Trivs i en roll där du bygger relationer över tid
Motiveras av att nå resultat, men också av att utvecklas
Flytande svenska i tal och skrift
God engelska
Körkort och möjlighet att resa regelbundet i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet från industri, teknik eller packaging - men inget krav.
OM BODO MÖLLER CHEMIE
Bodo Möller Chemie är ett globalt, familjeägt bolag med över 400 anställda. I Sverige är teamet litet, vilket innebär korta beslutsvägar, nära samarbete och stor möjlighet att påverka.
Du får en roll där du arbetar självständigt - men aldrig ensam. Teamet delar erfarenheter, stöttar varandra och har en öppen dialog i vardagen.
Som partner till Henkel representerar du en av marknadens starkaste produktportföljer.
VI ERBJUDER
Här får du möjligheten att komma in i ett läge där det finns tydlig tillväxtpotential - och där du kan vara med och bygga affären framåt.
Du får:
En tydlig roll med eget ansvar och frihet att påverka din vardag
Möjlighet att bygga upp något eget inom ett växande affärsområde
Stöd i form av onboarding, utbildning och kollegor med lång erfarenhet
En arbetsmiljö där balans, flexibilitet och långsiktighet värderas
ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Bodö Möller Chemie med Wise Sales (f.d SalesOnly)
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Johanna Nygren. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7607595-1962011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
