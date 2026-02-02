Robotsvetsare Till Esab 's Process Center I Göteborg
Esab Ab, Göteborg / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Esab Ab, Göteborg i Göteborg
, Luleå
eller i hela Sverige
ESAB är ett globalt företag med mer än 100 år av kontinuerlig forskning, utveckling och försäljning, som gjort ESAB världsledande inom svetsning och skärning. ESAB har över 10 000 anställda över hela världen.
Vi erbjuder dig en kreativ arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling inom ditt yrke. Du kommer att arbeta med spännande projekt och avancerad teknisk utveckling. Vi har en global mångkulturell miljö, där vi ger dig möjlighet att samarbeta och arbeta i en internationell miljö.
ESAB i Göteborg är det globala kompetenscentrumet för FoU med ca. 200 anställda, som täcker de flesta funktioner som FoU, Försäljning, Strategi och supportfunktioner. Vi finns på Lindholmen Göteborg.
Till vårt Process Center, som är en del av utvecklingsavdelningen Global R&D Filler Metals, söker vi nu en Robotsvetsare. Du kommer i samarbete med övriga delar av organisationen bidra med din kompetens i utvecklingen av nya och förbättrade tillsatsmaterial för svetsning.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som svetsare på ESAB:s Process Center utför du svetsning enligt gällande standarder och interna instruktioner för att stötta interna och externa kunder. Svetsutvärderingar, demos, löpande förbättringsarbete och metodutveckling ingår också i tjänsten.
Resor kan förekomma i samband med kundbesök eller deltagande i mässor.Profil
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, noggrann, flexibel och strukturerad. Som person är du analytisk, nyfiken, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du har...
Erfarenhet av Robotsvetsning och programmering
God kunskap om MIG/MAG-svetsning i olika typer av stål-legeringar (erfarenhet av TIG är högt meriterande)
God verkstadsvana
God datorvana
Kunskap i såväl svenska som engelska i både tal och skrift
Kvalitet och säkerhet som fokus i ditt dagliga arbete
ESAB erbjuder
ESAB ligger mitt i teknikutvecklingens centrum på Lindholmen i Göteborg. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafik, bussen stannar utanför dörren. Hos oss på ESAB får du möjlighet att ingå i ett sammansvetsat team med stort tvärfunktionellt samarbete. Vi känner en stor stolthet över ESAB:s varumärke och vår starka kundorienterade företagskultur.
Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Esab AB
(org.nr 556005-7738)
Lindholmsallén 9 (visa karta
)
402 77 GÖTEBORG Arbetsplats
Esab Ab, Göteborg Kontakt
Talent Acquisition Partner
Anita Pap anita.pap@esab.hu Jobbnummer
9716791