Robotsvetsare Till Esab 's Process Center I Göteborg

Esab Ab, Göteborg / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-02-02


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Esab Ab, Göteborg i Göteborg, Luleå eller i hela Sverige

ESAB är ett globalt företag med mer än 100 år av kontinuerlig forskning, utveckling och försäljning, som gjort ESAB världsledande inom svetsning och skärning. ESAB har över 10 000 anställda över hela världen.
Vi erbjuder dig en kreativ arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling inom ditt yrke. Du kommer att arbeta med spännande projekt och avancerad teknisk utveckling. Vi har en global mångkulturell miljö, där vi ger dig möjlighet att samarbeta och arbeta i en internationell miljö.
ESAB i Göteborg är det globala kompetenscentrumet för FoU med ca. 200 anställda, som täcker de flesta funktioner som FoU, Försäljning, Strategi och supportfunktioner. Vi finns på Lindholmen Göteborg.

Till vårt Process Center, som är en del av utvecklingsavdelningen Global R&D Filler Metals, söker vi nu en Robotsvetsare. Du kommer i samarbete med övriga delar av organisationen bidra med din kompetens i utvecklingen av nya och förbättrade tillsatsmaterial för svetsning.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
I rollen som svetsare på ESAB:s Process Center utför du svetsning enligt gällande standarder och interna instruktioner för att stötta interna och externa kunder. Svetsutvärderingar, demos, löpande förbättringsarbete och metodutveckling ingår också i tjänsten.
Resor kan förekomma i samband med kundbesök eller deltagande i mässor.

Profil
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, noggrann, flexibel och strukturerad. Som person är du analytisk, nyfiken, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du har...
Erfarenhet av Robotsvetsning och programmering
God kunskap om MIG/MAG-svetsning i olika typer av stål-legeringar (erfarenhet av TIG är högt meriterande)
God verkstadsvana
God datorvana
Kunskap i såväl svenska som engelska i både tal och skrift
Kvalitet och säkerhet som fokus i ditt dagliga arbete


ESAB erbjuder
ESAB ligger mitt i teknikutvecklingens centrum på Lindholmen i Göteborg. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafik, bussen stannar utanför dörren. Hos oss på ESAB får du möjlighet att ingå i ett sammansvetsat team med stort tvärfunktionellt samarbete. Vi känner en stor stolthet över ESAB:s varumärke och vår starka kundorienterade företagskultur.
Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Esab AB (org.nr 556005-7738)
Lindholmsallén 9 (visa karta)
402 77  GÖTEBORG

Arbetsplats
Esab Ab, Göteborg

Kontakt
Talent Acquisition Partner
Anita Pap
anita.pap@esab.hu

Jobbnummer
9716791

Prenumerera på jobb från Esab Ab, Göteborg

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Esab Ab, Göteborg: