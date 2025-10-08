Robot- och CNC-tekniker till Nordic Polytech Group
2025-10-08
Vill du ta nästa steg i din karriär inom CNC och produktionsteknik?
Är du redo för en roll där du får tänka, skapa och utveckla lösningar - inte bara köra maskinen?
Hos Nordic Polytech Group i Trelleborg får du arbeta med avancerad bearbetning i plast, robotstyrda processer och teknisk problemlösning i ett team där fantasi och teknik möts.
Om rollen
I rollen blir du en nyckelperson i vår tillverkningsprocess. Du arbetar med att ta fram program och beredningar för våra fleraxliga svarvar och fräsar, med fokus på både produktionseffektivitet och toppkvalitet.Du samarbetar tätt med tekniker, konstruktörer och operatörer för att skapa optimala lösningar, från idé till färdig produkt. Här får du arbeta med både serieproduktion och prototyper - perfekt för dig som trivs när det händer nya saker varje dag.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Inställning och övervakning av robotar, svarvar och CNC-maskiner
CAM-beredning och programmering i Mastercam eller motsvarande system
Ritningsläsning och modellering i CAD-miljö (t.ex. SolidWorks)
Kontrollmätning och verifiering av detaljer mot ritning
Utveckling av arbetsmetoder och processförbättringar tillsammans med teknikteametProfil
Vi söker dig som:Har gått 3-årig teknisk utbildning eller motsvarande
Är nyfiken, teknikintresserad och gillar att lösa problem
Trivs i ett team där prestigelöshet och samarbete står i centrum
Det är meriterande om du har erfarenhet av:CAM-beredning, programmering och ritningsläsning
CNC-bearbetning, fräsning eller svarvning
Fleraxlig fräsning/svarvning eller hybrida maskiner
Automation och robotteknik
Arbete i Mastercam eller SolidWorks
Du erbjuds
Ett tekniskt kreativt team där sju kollegor redan jobbar i liknande roller
En modern produktionsmiljö med en mycket hög grad av automation
Möjlighet att delta i mässor och teknikprojekt
Dagtid eller 2-skift, med ledigt varannan fredag
Här får du arbeta i ett företag som verkligen ligger i framkant inom plastbearbetning och där din insats syns direkt i resultatet. Du blir en del av ett sammanhållet, prestigelöst och kompetent team som ständigt utmanar sig själva och utvecklar nya lösningar.
Sök rollen redan idag!
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor är varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johan Friberg på jof@temp-team.se
. Vi ser fram emot att välkomna dig till Nordic Polytech Group. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Nordic Polytech Group AB
