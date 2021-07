Rizzo i Södertälje söker en säljare - Rizzo Group AB - Säljarjobb i Södertälje

Rizzo Group AB / Säljarjobb / Södertälje2021-07-06Vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo där du får möta många spännande människor. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och vi vill ständigt utmana oss att bli bättre. Vi tror att en mångfald av erfarenhet och bakgrund bidrar till en dynamisk arbetsplats och din insats har stor betydelse. Ihop med andra engagerade och stolta medarbetare får du vara med och göra skillnad. Vi strävar konstant efter att slå våra högt satta mål samtidigt som vi har riktigt roligt på vägen.Vi är just nu inne i en spännande förändringsresa med ett nytt utvecklat sortiment och koncept. Vill du vara med?Hos oss hittar kunden skor, väskor, resväskor, klockor och en mängd andra accessoarer både från våra egna omtyckta varumärken Rizzo, Don Donna, Handskmakaren och A-TO-B och från en rad välkända externa varumärken. Din uppgift blir att styla och hjälpa kunden att hitta sin egen stil och med enkelhet och kreativitet löser du sådant som eventuellt kan stå i vägen för en nöjd kund. Du utmanar dig själv och dina kollegor och vågar ge det lilla extra för att nå både dina egna och gemensamma mål.Vi söker dig som:är en skicklig säljarehar en naturlig förmåga att skapa goda relationerser det som en självklarhet att alltid erbjuda den bästa servicen till våra kunderhar tidigare erfarenhet av personlig försäljning och att jobba i butikhar känsla för varuexponering och ett intresse för mode och stylingvana att jobba i en fartfylld miljöär tävlingsinriktad och villig att ge det lilla extra för att maximera försäljning och lönsamhetvill bidra med positiv energi och glädjeär över 18 årDu får gärna vara en fena på kommunikation på t. ex Instagram, då vi jobbar mycket med att vårda våra kundrelationer även i sociala medier.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 11 tim/v med uppstart i augusti. Arbetstiden är varierande både dag, kväll och helg.Where can we take you?Välkommen med din ansökan senast den 26 juliIntervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.Rizzo Group är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt ca 100 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda butikskedjorna Rizzo, Morris och Accent samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Utbudet finns även online på rizzo.se samt morris.noVaraktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-07-06TimlönSista dag att ansöka är 2021-07-26Rizzo Group AB5849075