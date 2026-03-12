Rivare & håltagare
RL Betongborrning AB / Grovarbetarjobb / Falun Visa alla grovarbetarjobb i Falun
2026-03-12
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RL Betongborrning AB i Falun
Om jobbet
RL Betongborrning AB växer och behöver nu en till medarbetare.
RL Betongborrning AB grundades år 2021 i Falun. Vi är stolta över att vara en pålitlig aktör inom betongborrning och erbjuder våra tjänster till både privatpersoner och företag i Dalarna.
Vi utför allt från enstaka håltagnings och rivningsarbeten till omfattande stambyten och håltagning för installationer.
Kundnöjdhet är vår högsta prioritet och vi arbetar alltid efter att göra alla kunder nöjda och strävar efter att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vi lyssnar på våra kunders behov och önskemål för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån varje kunds specifika projekt.
Vårt team består idag av sju engagerade medarbetare som är experter inom betongborrning.
Nu söker vi en rivare & håltagare till vårt team.
Arbetsuppgifterna är:
• Rivning av lättväggar
• Bilningsarbeten (betong, kakel mm.)
• Slipning av betongväggar och golv
• Enklare betongsågning och betongborrning (meriterande - ej krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Via epost
E-post: jobb@rlbetongborrning.se Arbetsgivare RL Betongborrning AB
(org.nr 559298-6482) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9794945