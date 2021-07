Rivare & håltagare till Västerås - KVA Riv & Håltagning AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Västerås

KVA Riv & Håltagning AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Västerås2021-07-03Killar & tjejer i Västerås. Är du en person som är driven, social och som alltid vill göra ditt yttersta på jobbet? Då kan du vara den som passar in i vårat team.2021-07-03Som rivare & håltagare hos oss så är ingen dag den andra lik. Ett projekt kan vara att riva ett förråd på en förskola under en dag. Ett annat projekt kan vara ett stambyte som vara under flera år, till att såga nya hisschakt i en galleria.För att trivas med detta krävs att man gillar att jobba i en föränderlig miljö, vara problemlösare men framförallt viljan att alltid vilja utvecklas och skaffa sig nya erfarenheter.Om KVA Riv & håltagningVi på KVA Riv & Håltagning strävar hela tiden efter att vara det självklara valet för byggare och fastighetsägare när det gäller rivning & håltagningstjänster. Detta genom att vi alltid oavsett levererar högsta kvalitet i våra projekt, stort som litet.Vi har den modernaste maskinparken och personlig utrustning för att ge våra medarbetare dom bästa förutsättningarna för att kunna utföra ett bra arbete på ett säkert sätt.Vi finns i Västerås och utför våra arbeten i Västerås och i närliggande kommuner i mälardalsregionen. Västerås är viktigt för oss, Västerås är en fantastisk stad och som har stora ambitioner för utvecklingen av staden där vi vill vara en pusselbit för att driva den ambitionen till verkligenhet. Vi ser därför gärna att du som söker tjänsten är bosatt i Västerås och har den där känslan av vi faktiskt göra skillnad för staden och folket.Viljan att arbeta & utvecklasKunna ta ansvar & vara en lagspelareKunna det svenska språketB-kört meriterande men inget kravTidigare erfarenhet är meriterande men ingen kravVi sitter stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi utbildar samtlig personal. Så saknar du erfarenhet men har viljan och känner att du passar in i det ovannämnda så kan du känna dig trygg i att vi ger dig alla verktyg du behöver. Vi utbildar dig i ritningsläsning, arbetsmiljö & säkerhet, regler & uppförande på byggarbetsplatser med mera. Vart efter man jobbar får man även gå kurser i t ex fallskydd, liftutbildning, heta arbeten etc.Arbetet är tillsvidare tjänst 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Avtalsmässig lön enligt kollektivavtal.Anställningar sker löpande så vänta inte med att söka.Vi ser fram emot att träffa dig.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-08-02KVA Riv & Håltagning AB5845201