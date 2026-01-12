Rivare/Extra/Solna
Aleja AB / Grovarbetarjobb / Solna Visa alla grovarbetarjobb i Solna
2026-01-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleja AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Räddningspatrullen hos aleja söker nu nya rekryter.
Vår patrulls funktion är att hoppa in när vi behöver akut hjälp ute hos kund - det vid t ex sjukdomar hos vår egen eller kundens personal, oförutsedda arbetstoppar eller andra akuta uppdrag.
Viktigt är dock att du kan avsätta minst två hela vardagar i veckan, alltså ej helger eller håltimmar - allt för att vi ska ha möjlighet att erbjuda dig arbetstillfällen.
Vi ser gärna att du som studerar och söker denna tjänst är inskriven på längre studier och att du minst har ett år kvar av dina studier. Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt-jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet.
Vi bemannar inom en mängd olika branscher - bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning.
Vad vi kan erbjuda dig
Att arbeta hos oss innebär att du erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en bredare arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det även möjlighet att prova på olika typer av arbeten, bl a inom lager, sanering, montering, grovarbete och rivning.
För att du skall kunna bli anställd som extra personal hos oss måste du vara studerande, och kunna visa upp ett giltigt studieintyg, alt försörja dig på annan huvudsaklig sysselsättning, tex ett annat deltidsarbete.Arbetsuppgifter
Just nu har vi en kund som behöver hjälp med renoveringar av förskolor. I arbetet ingår bland annat rivning av väggar och golv samt grovstädning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: rp@aleja.se Arbetsgivare Aleja AB
(org.nr 556697-2567), http://www.aleja.se
169 53 SOLNA Arbetsplats
aleja ab Jobbnummer
9679835