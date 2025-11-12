Risksamordnare
Centio Consulting Group AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Risksamordnare till Myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänstens omfattning kan variera över tid beroende på projektets behov.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Risksamordnare ansvarar du för att driva och samordna riskhanteringsprocessen inom ett eller flera infrastrukturprojekt. Arbetet sker systematiskt och kontinuerligt genom hela projektets livscykel, med fokus på att identifiera, analysera och hantera risker som kan påverka projektens mål, kvalitet, kostnad eller tidplan. Rollen innebär nära samarbete med projektledning, leverantörer och entreprenörer, samt att säkerställa att riskåtgärder integreras i projektens planering och uppföljning.
Arbetsuppgifter
Organisera, leda och följa upp riskarbetet på ett strukturerat sätt genom hela projektet.
Förbereda, leda och dokumentera interna riskanalysmöten och workshops.
Granska leverantörernas arbete avseende riskhantering.
Kontinuerligt rapportera status gällande risker och lämna input till projektstatusrapporter som vanligen tas fram månadsvis.
Säkerställa att riskåtgärder integreras i projektets planer och uppföljning.
Ta fram beslutsunderlag till projektledare vid behov.
Representera projektorganisationen i kontakt med externa parter såsom leverantörer, entreprenörer och myndigheter.
Delta i projektrelaterade möten för att följa verksamhetens framdrift.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Dokumenterad erfarenhet av arbete som risksamordnare eller riskledare i komplexa bygg- eller anläggningsprojekt som exempelvis tunnelbana, järnväg eller annan transportinfrastruktur. Konsulten ska ha relevant högskoleutbildning. Till exempel: Civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnadsteknik Högskoleingenjör inom bygg- eller anläggningsteknik Civilingenjör inom risk, säkerhet och krishantering Civilingenjör inom brandteknik Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av strukturerat riskarbete i projekt med budget på minst 250 mkr.
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet av att leda risksamordning i team om 3-10 personer, inklusive planering, uppföljning och facilitering av riskmöten. Minst 5 års erfarenhet av riskhantering i större komplexa projekt med påverkan från många angränsande projekt och externa intressenter. Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i digitala projektverktyg för riskhantering och projektstyrning, särskilt Antura eller motsvarande system. Minst 3 års erfarenhet från uppdrag inom eller åt offentlig beställarorganisation. Publiceringsdatum2025-11-12Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroende i en tvärfunktionell projektorganisation. Analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Kommunikativ förmåga och förmåga att tydligt förmedla risker, konsekvenser och åtgärdsförslag till projektets olika intressenter. Helhetssyn och förmåga att väga samman risker ur tid-, kostnads- och kvalitetsaspekt. Lösningsorienterat förhållningssätt samt hög integritet i rollen, särskilt vid bedömning av risknivåer och prioritering av åtgärder. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9601964