Riskanalytiker
Azets Insight AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Azets Insight AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Azets är en internationell koncern som tillhandahåller tjänster och rådgivning inom lön, ekonomi och HR, vi är i dagsläget 350 + medarbetare i Sverige och 9000 globalt. Med det förvärv vi avser att göra till sommaren kommer vi välkomna ytterligare 270 kollegor i Sverige och växa vårt tjänsteutbud inom revision. I samband med vårt spännande förvärv expanderar vi nu och söker två riskanalytiker som kommer att spela en nyckelroll i att stärka vår riskhantering och öka riskmedvetenheten inom organisationen. Ta chansen att bli en del av vår utvecklingsresa!
Om rollen
Som Riskanalytiker hos Azets kommer du att spela en central roll i att identifiera, analysera och följa upp risker kopplade till hela vår verksamhet - från operativa och strategiska risker till regelefterlevnad och affärsrisker. Du arbetar nära affärsområden och stödfunktioner, och blir en viktig länk i arbetet med att utveckla och implementera strukturerade processer för riskhantering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utföra riskanalyser på både strategisk och operativ nivå.
* Stödja verksamheten i att identifiera, utvärdera och hantera affärsrelaterade och regulatoriska risker.
* Utveckla och förbättra vårt interna ramverk för riskhantering.
* Bidra till ett systematiskt arbete kring regelefterlevnad, inklusive områden hantering av finansiella regelverk (ex. KYC/AML).
* Driva samarbeten med olika delar av organisationen för att integrera riskhantering i affärsprocesser och beslut.
Azets är en internationell koncern som tillhandahåller tjänster och rådgivning inom lön, ekonomi och HR, vi är i dagsläget 350 + medarbetare i Sverige och 9000 globalt. Med det förvärv vi avser att göra till sommaren kommer vi välkomna ytterligare 270 kollegor i Sverige och växa vårt tjänsteutbud inom revision. I samband med vårt spännande förvärv expanderar vi nu och söker två riskanalytiker som kommer att spela en nyckelroll i att stärka vår riskhantering och öka riskmedvetenheten inom organisationen. Ta chansen att bli en del av vår utvecklingsresa!
Om rollen
Som Riskanalytiker hos Azets kommer du att spela en central roll i att identifiera, analysera och följa upp risker kopplade till hela vår verksamhet - från operativa och strategiska risker till regelefterlevnad och affärsrisker. Du arbetar nära affärsområden och stödfunktioner, och blir en viktig länk i arbetet med att utveckla och implementera strukturerade processer för riskhantering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utföra riskanalyser på både strategisk och operativ nivå.
* Stödja verksamheten i att identifiera, utvärdera och hantera affärsrelaterade och regulatoriska risker.
* Utveckla och förbättra vårt interna ramverk för riskhantering.
* Bidra till ett systematiskt arbete kring regelefterlevnad, inklusive områden hantering av finansiella regelverk (ex. KYC/AML).
* Driva samarbeten med olika delar av organisationen för att integrera riskhantering i affärsprocesser och beslut.
Vi söker dig som har:
* Examen inom ekonomi, finans, juridik eller annat relevant område.
* Efarenhet av riskhantering, intern kontroll eller regelefterlevnad.
* God förståelse för svenska och internationella regelverk inom risk och regelefterlevnad
* Erfarenhet av arbete med regulatoriska krav och erfarenhet av företagsövergripande riskhantering är meriterande.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Denna roll är perfekt för dig som har starka analytiska färdigheter, en förmåga att lösa problem effektivt och en proaktiv inställning. Du har ett strukturerat arbetssätt, är kommunikativ och trivs i en dynamisk och utvecklande miljö.
Bli en del av Amazing Azets
Vårt mål är att leverera en personlig upplevelse till våra kunder och medarbetare. Azets strävar efter att vara förstahandsvalet för de bästa medarbetarna och ledarna i vår bransch. Är du personen som dagligen ser förbättring, effektivisering och utveckling kommer du trivas bra på Azets, för oss är innovation och affärsnytta två viktiga fokusområden.
Placering är på Azets huvudkontor i Solna, tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde är enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan redan idag!
Har du några funderingar innan du söker?
Vid frågor, kontakta Caroline Bergendahl, Talent Sourcer HR Professional, caroline.bergendahl@azets.com
#LI-Hybrid #LI-CB2 Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SE00218-38607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azets Insight AB
(org.nr 556250-3580) Arbetsplats
Azets Jobbnummer
9580080