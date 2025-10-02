Risbroskolan söker elevresurs
2025-10-02
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Risbroskolan är en högstadieskola med cirka 510 elever och ett 70 tal personal.
Lärarna är uppdelade i fyra arbetslag samt i en särskild undervisningsgrupp. Du kommer alltid ha en tillhörighet i någon av dessa elevgrupper, tillhörigheten kan dock komma att förändras beroende på hur elevbehovet ändras.
I arbetslaget ligger huvudfokus på tillgänglig undervisning samt mycket samarbete kring eleverna både i och utanför klassrummet. Arbetslaget har en egen heltidsmentor som håller i mentorskapet kring alla elever samt avlastar lärarna med mycket av de elevvårdande uppgifterna.
På Risbroskolan blir du väl mottagen av kollegor både inom och utom arbetslaget, kollegor som mer är gärna stöttar dig kring uppdraget. Är du en person som söker andra att skratta tillsammans med så kommer du att hitta dem här.
Ditt uppdrag
I uppdraget ingår att stötta och vägleda elever både i undervisning och utanför undervisningen. Utifrån behoven kan du komma att jobba mer ensam eller tillsammans med olika kollegor. Du kan komma att arbeta med en elev, en grupp av elever, en hel klass eller knuten till den särskilda undervisningsgruppen Team 21.
En viktig del av uppdraget är att kunna stötta elevers studier i ett mindre sammanhang. Därför är både pedagogiska kunskaper och ämneskunskaper viktigt.
Du kommer att vara en del i ett team/arbetslag som fördelar sina resurser utifrån olika elevers behov. Oavsett arbetssituation och elever så är samarbetet med eleven, arbetslaget, lärare och vårdnadshavare alltid i centrum för elevens bästa inlärning.
I uppdragets natur ligger att uppdraget kan även komma att förändras snabbt beroende på elevers behov och prioriteringar som behöver ändras. Uppdraget innebär att du kommer att få arbeta och möta många olika ungdomar, exempelvis med olika funktionsvariationer inom NPF. Du kommer också att möta elever som utmanar, som behöver mycket tillsyn, som behöver mycket förförståelse, som behöver sitta i lugn och ro med dig som studiestöd eller bara behöver en hjälpande hand under dagen.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från gymnasieprogram med utbildning mot att arbeta med ungdomar, med utbildning inom funktionsvariationer och sociala utmaningar. Du har även goda ämneskunskaper inom grundskolans alla ämnen, samt en god pedagogisk och lyhörd förmåga.
Olika påbyggnadsutbildningar inom NPF, socialt arbete och pedagogik är meriterande. Precis som arbetslivserfarenhet inom desamma.
Mycket högt värderas personlig lämplighet vid tillsättandet och därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet, att vara en människa som alltid finns på plats och som ungdomar kan lita på kommer finnas kvar dag efter dag.
Lika viktigt är att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har även en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Självklart ska du kunna samarbeta med alla personalgrupper, elever och vårdnadshavarare och vara professionell i alla möten.
En förutsättning är att kunna skilja på det professionella uppdraget från det privata. Att kunna förhålla sig professionell och lugna situationer. Att inte ta saker personligt.
Du ska även behärska svenska flytande i tal och skrift.
En förutsättning för anställning är uppvisande av ett intyg från belastningsregistret, samt att kunna intyga rätten att arbeta i Sverige.
Vi förbehåller oss rätten att tillsätta tjänsten löpande under ansökningstiden.
Personlig mognad
Initiativtagande
Flexibel
Stabil
Uthållig
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Empatisk förmåga
Pedagogisk insikt
Ledarskap
Tydlig
Strukturerad
Kreativ
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/107". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Risbroskolan Jobbnummer
9536430