Rindövarvet - Fartygsmekaniker
Infinity Industry Solutions Sweden AB / Maskinbefälsjobb / Stockholm Visa alla maskinbefälsjobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity Industry Solutions Sweden AB i Stockholm
, Vaxholm
, Håbo
, Tierp
, Gävle
eller i hela Sverige
Rindövarvet AB är ett fullservicevarv i hjärtat av
Stockholms skärgård - specialiserat på professionell
sjöfart med fokus på långsiktiga relationer, kvalitet
och teknisk kompetens. Vi erbjuder helhetslösningar
för yrkessjöfarten med fokus på service, reparation,
ombyggnad och nyinstallation. Med en tydlig
struktur, hög teknisk kompetens och ett erfaret
team är vi en pålitlig partner för både myndigheter
och kommersiella aktörer
Bli en del av Rindövarvets hjärta - där din tekniska skicklighet håller Stockholms yrkessjöfart i rörelse.
Här får du arbeta praktiskt, varierat och med en yrkesstolthet som märks i varje uppdrag. Som fartygsmekaniker är du en av dem som ser till att allt från passagerarbåtar till arbetspråmar fortsätter gå tryggt, säkert och effektivt.
Hur ser vardagen ut hos oss?
Ingen dag är den andra lik. Ena dagen arbetar du med motorer och mekaniska system, nästa dag svetsar du, byter hydraulslangar, felsöker elektronik eller är med vid en torrsättning. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med skickliga kollegor - ett gäng där man hjälper varandra, lär sig nytt och alltid jobbar för bästa resultat.
Du kommer exempelvis att jobba med:
• Reparationer och service av motorer och mekaniska system
• Svets och plåtarbeten
• Rörinstallationer och hydraulik
• Fartygsel och felsökning ombord
• Målning, blästring och övrigt varvsarbete
• Medverkan vid sjö- och torrsättningar
Är det något delmoment du känner dig osäker på så finns det alltid stöttande kollegor att fråga så hjälps vi åt.
Vem vi tror att du är
Du gillar att lösa problem och ser möjligheter där andra ser hinder. Erfarenhet från mekanik, fordon, industri eller marint arbete är en bra grund - erfarenhet från fartyg, hydraulik, svets eller el är meriterande, men inget krav. Viktigast är rätt attityd, ett noggrant arbetssätt och glädjen i att göra ett bra jobb tillsammans med andra. B-körkort är ett krav.
Varför Rindövarvet?
Hos oss får du en fast arbetsplats i Stockholms skärgård, ett team som verkligen bryr sig och möjligheten att jobba med fartyg från bland annat Sjöfartsverket, Blidösundsbolaget, Strömma och PEAB. Genom vår interna satsning Rindövarvet Academy får du dessutom möjlighet att växa - både yrkesmässigt och som individ.
Tjänsten är heltid, baserad på Rindö i Vaxholm. Serviceuppdrag i Stockholmsområdet förekommer.
Kontakt och ansökan
Infinity Industry Solutions AB är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till tekniktunga företag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta:
Peter Roswall, Infinity
Telefonnummer: 073-3010273
Mail: peter@infinitysolutions.se
Joakim Balkefors, Infinity
Telefonnummer: 076-2007699
Mail: joakim@infinitysolutions.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Industry Solutions Sweden AB
(org.nr 556583-7175) Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB Jobbnummer
9774842