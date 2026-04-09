Rindövarvet - Fartygsmekaniker
Infinity Industry Solutions Sweden AB / Maskinbefälsjobb / Vaxholm Visa alla maskinbefälsjobb i Vaxholm
2026-04-09
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity Industry Solutions Sweden AB i Vaxholm
, Stockholm
, Täby
, Håbo
, Tierp
eller i hela Sverige
Bli en del av Rindövarvets hjärta - där din tekniska skicklighet håller Stockholms yrkessjöfart i rörelse.
Här får du arbeta praktiskt, varierat och med en yrkesstolthet som märks i varje uppdrag. Som fartygsmekaniker är du en av dem som ser till att allt från passagerarbåtar till arbetspråmar fortsätter gå tryggt, säkert och effektivt.
Hur ser vardagen ut hos oss? Ingen dag är den andra lik. Ena dagen arbetar du med motorer och mekaniska system, nästa dag svetsar du, byter hydraulslangar, felsöker elektronik eller är med vid en torrsättning. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med skickliga kollegor - ett gäng där man hjälper varandra, lär sig nytt och alltid jobbar för bästa resultat.
Du kommer exempelvis att jobba med:
• Reparationer och service av motorer och mekaniska system
• Svets och plåtarbeten
• Rörinstallationer och hydraulik
• Fartygsel och felsökning ombord
• Målning, blästring och övrigt varvsarbete
• Medverkan vid sjö- och torrsättningar
Är det något delmoment du känner dig osäker på så finns det alltid stöttande kollegor att fråga så hjälps vi åt.
Vem vi tror att du ärDu gillar att lösa problem och ser möjligheter där andra ser hinder. Erfarenhet från mekanik, fordon, industri eller marint arbete är en bra grund - erfarenhet från fartyg, hydraulik, svets eller el är meriterande, men inget krav. Viktigast är rätt attityd, ett noggrant arbetssätt och glädjen i att göra ett bra jobb tillsammans med andra. B-körkort är ett krav.
Varför Rindövarvet?Hos oss får du en fast arbetsplats i Stockholms skärgård, ett team som verkligen bryr sig och möjligheten att jobba med fartyg från bland annat Sjöfartsverket, Blidösundsbolaget, Strömma och PEAB. Genom vår interna satsning Rindövarvet Academy får du dessutom möjlighet att växa - både yrkesmässigt och som individ.
Tjänsten är heltid, baserad på Rindö i Vaxholm. Serviceuppdrag i Stockholmsområdet förekommer.
Kontakt och ansökanInfinity Industry Solutions AB är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till tekniktunga företag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta:
Peter Roswall, InfinityTelefonnummer: 073-3010273Mail: peter@infinitysolutions.se
Joakim Balkefors, InfinityTelefonnummer: 076-2007699Mail: joakim@infinitysolutions.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Industry Solutions Sweden AB
(org.nr 556583-7175)
185 41 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Stockholm Jobbnummer
9844127