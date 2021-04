RF Engineers - K Two Technology Consulting AB - Elektronikjobb i Stockholm

K Two Technology Consulting AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-14You will work in a cutting edge environment in with highly qualified colleagues and tasks. You have strong experience as a RF engineer, preferably also with lab experience..Your skills should include most of the following:RF Components knowledge , like RF cables, splitters, combiners, couplers, adapters, diplexersUsing of signal generator, spectrum analyzer & BTS master.Strong Telecom Radio Units experiences.LTE, WCDMA & GSM technologies Knowledges.Knowledge about Unix/Linux environment.Strong Troubleshooting & problem solving capabilities.PCI & Cell planning knowledge.Good understanding of customer Standard & requirement.Understanding of service delivery management.Quality awareness & Creativity. We are looking for a Lab Engineer in the telecommunications field who has an interest and passion for new technology!Skicka gärna ansökan och CV med kort personlig introduktion, gärna bild, information om kompetenser, ev. certifieringar, uppdragserfarenhet, anställningar och utbildning till: kontakt@ktwo.se Våra konsulter är kända för att ha hög teknisk och social kompetens, vara erfarna, lyhörda och ha ett vinnande sätt - kort sagt de är inte endast skickliga utvecklare, tekniker och projektledare m.m. utan även bra konsulter. Vi samlar vinnare. Det skall vara roligt att arbeta för och med K Two!2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-09-30K Two Technology Consulting AB5689712