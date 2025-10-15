Revitansvarig EL/modelmanager EL/ El-konsult
2025-10-15
Om rollen
Stockholm, Göteborg, Linköping, Norrköping. Sverige
Är du redo att ta nästa steg som Revitansvarig EL/modelmanager EL/ El-konsult
och vill leda utveckling av programvaror i och utanför projekt i en utmanande miljö?
Som Revitansvarig EL/modelmanager EL/ El-konsult på Ramboll blir du en nyckelspelare i vår globala satsning inom fastighetsprojekt. Din roll som Revitansvarig/modelmanager innebär att driva Rambolls tekniska utveckling, framför allt inom Revit EL, samt utvecklingen av kollegor i teamet och nationellt inom teknikområdet.
För att lyckas i rollen som Revitansvarig EL/modelmanager EL/ El-konsult behöver du vara tekniskt skicklig, ha god förståelse för byggprocessen och kunna arbeta effektivt i ett team.
Din förmåga att kommunicera och koordinera med andra discipliner kommer att vara avgörande för projektets framgång.
Din nya befattning
Du blir en del av enheten, Transformation & public buildings Stockholm, som består av cirka 40 medarbetare varav ca. 4st medarbetare har bas på vårt kontor i Stockholm. Vi är en del av den globala Service Line, Transformation & public buildings, vilket innebär att vi främst fokuserar på projekt inom fastigheter så som skolor, kontor, bostäder, köpcentrum etc. - projekt som ofta lösas i multidisciplinära team.
Vår organisationsstruktur möjliggör ett nära samarbete över kompetensområden och landsgränser, så att vi kan mobilisera rätt expertis för varje uppdrag - oavsett var den finns i organisationen. Det innebär att du som medarbetare får tillgång till ett starkt nätverk av kollegor med olika specialistkunskaper och internationell erfarenhet.
I rollen som Revitansvarig EL/modelmanager EL/ El-konsult kommer du att driva och ansvara teknikområdets utveckling i Revit både genom arbete i projekt men även som support till medarbetare inom teknikområde EL.
Parallellt med rollen som Revitansvarig/modellmanager så kommer du att arbeta som Elkonsult i fastighetsprojekt. Rollen innefattar även projektering av el- och telesystem i diverse uppdrag inom fastighet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Modellering och dokumentation: Skapa och administrera Revit-modeller inom eldisciplinen, inklusive men inte begränsat till kraftförsörjning, belysning och telekommunikation.
Koordinering: Samarbeta med arkitekter, ingenjörer och andra specialister för att säkerställa
att alla discipliner är korrekt integrerade och samordnade i projektet.
Kvalitetskontroll: Genomföra regelbundna kvalitetskontroller av modeller och ritningar för att säkerställa att de uppfyller interna standarder samt kundkrav.
Teknisk support: Tillhandahålla teknisk support och handledning inom Revit till teamet och andra relevanta parter.
Uppdatering och underhåll: Uppdatera och underhålla Revit-modeller samt säkerställa att
alla förändringar dokumenteras korrekt.
Utbildning: Utbilda och vägleda kollegor i teamet inom Revit och modellhantering.
Om dig
Förmågan att bygga relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners.
Intresse för hållbarhet, digitalisering och innovation.
En god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Intresse för att utveckla vårt samarbete med koller inom både Sverige och globalt.
Branscherfarenhet: Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen med fokus på elinstallationer.
Kommunikativ: Starka kommunikationsfärdigheter för att effektivt kunna samarbeta med olika discipliner och intressenter.
Problemlösning: Förmåga att identifiera och lösa tekniska problem och utmaningar effektivt.
Noggrannhet: Hög grad av noggrannhet och detaljfokus för att säkerställa kvaliteten på arbetet.
Expertis i Revit:
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med Revit inom EL-disciplinen.
Erfarenhet inom utveckling av EL-verktyg inom revit (utveckling av dataset och plug-ins etc.)
Roll som modelmanager (Modelluppbyggnad, modellansvar i större uppdrag)
Utbildning: Certifiering eller utbildning inom Revit. Erfarenhet av BIM och andra bygginformationsmodelleringsverktyg.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen.
