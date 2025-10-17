Revisorassistent deltid till BoRevision Uppsala
2025-10-17
Är du snart klar med din ekonomiutbildning och nyfiken på revision - men ännu viktigare, på människor, utveckling och att göra skillnad?
Då kan BoRevision vara platsen där din resa börjar.
BoRevision är Sveriges ledande revisionsbyrå för bostadsrättsföreningar - men framför allt är de ett engagerat och varmt gäng som brinner för både kvalitet och gemenskap. De finns i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Örebro - fem städer, ett team. På deras Uppsala kontor, mitt i centrala stan, mötes du av en positiv, prestigelös och omtänksam kultur som kombinerar kunskap, nyfikenhet och omtanke. De tror på nära samarbete, mycket skratt och att man växer bäst tillsammans.
Som Revisorassistent blir du en viktig del av deras team under vårens intensiva och lärorika revisionssäsong. Du får arbeta sida vid sida med deras erfarna revisorer, lära dig hantverket från grunden och få en unik inblick i en bransch där struktur möter mening - och där du verkligen gör skillnad. Hos BoRevision får du:
• Vara med i riktiga kunduppdrag och få praktisk erfarenhet av revision
• Analysera och bearbeta data, skapa struktur i ekonomisk information och delta i revisionsteamens arbete
• Lära dig hur man granskar, ifrågasätter och förstår siffror - på riktigt
• Delta i planering, dokumentation och digital hantering av underlag
Kort sagt: du får en rivstart i din karriär - med stöd, coachning och en stor dos arbetsglädje längs vägen.
Detta är ett konsultuppdrag via StudentConsulting som startar i slutet av januari och pågår till slutet av april.
Arbetet är flexibelt och går att kombinera med dina studier med en önskan att kunna arbeta 2dagar/veckan. Du utgår från deras kontor i Uppsala
Förutom att du får värdefull erfarenhet i en växande bransch erbjuder BoRevision:
• En arbetsplats där du känner dig välkommen från dag ett
• Kollegor som stöttar, inspirerar och bryr sig
• Ett kontor där gemenskapen sitter i väggarna - och i fikarummet
• Möjlighet till fortsatt karriär och utveckling inom BoRevision
DETTA SÖKER VI
• Studerar en ekonomiutbildning på högskolenivå, meriterande med inriktning mot revision
• Har god datorvana (Excel är din vän, och du gillar digital struktur)
• Du gillar siffror, men du gillar människor ännu mer
• Du har ett öga för detaljer, ett öppet sinne och en vilja att utvecklas varje dag
• Är kommunikativ, positiv och trivs i samarbete
• Tar ansvar, vågar fråga och bidrar till en god stämning
• Har tidigare arbetslivserfarenhet - kanske inom service, butik eller administration
BoRevision ser fram emot att lära känna dig och kanske välkomna dig till deras team i Uppsala.
BoRevision - där kunskap möter gemenskap och framtiden börjar.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
