Revisor till DalRev
Lundin & Boström Hr AB / Ekonomijobb / Borlänge Visa alla ekonomijobb i Borlänge
2026-06-30
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
På DalRev Revision & Redovisning AB arbetar vi med det vi tycker är mest stimulerande – att vara en långsiktig partner till ägarledda företag. Vi erbjuder revision, redovisning och kvalificerad rådgivning under samma tak och hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter genom hela företagets livscykel. Vårt &-tecken i logotypen symboliserar det nära samarbetet mellan oss och våra kunder. Genom kunskap, engagemang och långsiktiga relationer hjälper vi företag att skapa en bättre ekonomi och en starkare framtid. Läs mer på www.dalrev.se
Revisor
Nu söker vi en revisor, gärna auktoriserad eller på väg mot auktorisation, som vill utvecklas tillsammans med oss.
Som revisor hos DalRev får du arbeta med ett brett spektrum av ägarledda företag inom olika branscher. Du ansvarar för revisionsuppdrag, deltar i kundmöten och fungerar som en viktig rådgivare i frågor som rör ekonomi, verksamhetsutveckling och företagande.
Vi söker dig som
• Är auktoriserad revisor eller arbetar mot auktorisation • Har erfarenhet från revisionsbyrå • Är engagerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten • Trivs med kundkontakt och att bygga långsiktiga relationer • Har ett affärsmässigt förhållningssätt och intresse för entreprenörsdrivna företag • Behärskar svenska väl i tal och skrift
Därför ska du välja DalRev
På DalRev erbjuds du en utvecklande roll med intressanta kunder, varierande uppdrag och stora möjligheter att påverka både ditt eget arbete och företagets fortsatta utveckling. Du arbetar nära erfarna kollegor i en prestigelös miljö där kunskapsutbyte, samarbete och kundnytta är självklara delar av vardagen. Vi satsar på våra medarbetares utveckling och erbjuder stöd för dig som siktar mot auktorisation. Samtidigt värnar vi om flexibilitet och en hållbar balans mellan arbete och privatliv, eftersom vi vet att långsiktig framgång bygger på att människor trivs och utvecklas.
För dig som vill mer än bara nästa karriärsteg erbjuder vi en möjlighet att på sikt bli delägare i DalRev. Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla verksamheten långsiktigt tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Dalrev Revision & Redovisning AB med Lundin & Boström. Kontakta rekryteringskonsult Peter Boström vid frågor, 073-826 71 00. Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida www.lundinbostrom.se.
Vi är nyfikna på dig och kommer hantera ansökningarna löpande så ansök så snart som möjligt, sista ansökan är 2026-08-09. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7968553-2076713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
Målaregatan 10 (visa karta
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784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Lundin Boström Jobbnummer
9984383