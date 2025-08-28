Revisor med känsla för kundrelationer till Customer Success Manager
2025-08-28
Senseworks expanderar kraftigt och vi vill utöka teamet med ytterligare en Customer Success Manager till vårt Customer Success-team, bestående av revisorer, för att se till att våra kunder blir framgångsrika med hjälp av vår programvara.
Om Senseworks
Senseworks startade 2019 och tillhandahåller en världsledande analys- och revisionsplattform som SaaS-tjänst på webben. Senseworks gör vårt samhälle bättre genom att göra det enkelt för revisorer, redovisningskonsulter och CFO:er att samarbeta och se till att företag drivs på bästa sätt.
Vem vi söker
Vi letar efter en social och strukturerad revisor med minst 3 års erfarenhet inom revision. Du är van vid kundkontakt, målinriktad och gillar mötet med människor. Erfarenhet från programvaror inom revision och transaktionsanalys som Hogia, Visma och Wolters Kluwer är meriterande. Helst är du baserad i Umeå med omnejd.
Du kommer att trivas här om du:
Gillar att jobba i ett tight team där du har mycket att säga till om
Gillar att ta ansvar och ha stort inflytande över dina arbetsdagar
Om rollen
Customer Success-funktionens mål är att se till att våra kunder använder vår SaaS-tjänst på bästa sätt för att bli framgångsrika i det som betyder något - deras egen verksamhet. Det innebär att få igång kunderna på ett så bra sätt som möjligt i programmet och se till att de får ut maximalt värde över tid.
Du blir delaktig i att skapa processer och rutiner utifrån SaaS best practices och arbetar hands-on med våra kunder. Arbetet är varierat och du jobbar nära sälj, produktägare, utveckling och marknad. Med stark förståelse för kunderna och våra produkter har du möjlighet att bidra med insikter till många delar av organisationen.
Målen inkluderar kundnöjdhet, churn, kundrekommendationer (referrals), nyttjandegrad, förnyelsegrad och att öka omsättningen genom att stödja produkt och sälj med datadriven kundfeedback.
Customer Success-funktionen ansvarar för att:
Hjälpa kunder att få ut värde av produkterna, t.ex. genom utbildningar, onboarding-material eller self-service.
Analysera användaraktivitet och intervjua kunder för att säkerställa att de får ut värde.
Informera om nya funktioner och hur kunden får maximal effekt av dem.
Introducera nya produkter, till exempel genom demos, webinars, videos och blogginlägg.
Utveckla kundrelationer, engagera kalla användare och identifiera framgångsrecept hos aktiva och nöjda kunder.
Hantera kundsupport över Teams.
Agera kundens champion internt på Senseworks: Kommunicera kundernas behov samt berätta om de framgångar kunderna haft för att stötta marknadsföring, sälj och produktutveckling.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en chans att vara en del av ett snabbt växande fintech-företag. Vi erbjuder en inspirerande, snabb och samarbetsinriktad miljö där du får möjlighet att ta stort eget ansvar och påverka både din egen roll och dina arbetsdagar.
Att ha en utmärkt kultur och en rolig och engagerande arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Vi värdesätter nyfikenhet, öppenhet och en positiv attityd. Vi strävar efter att skapa en bra miljö för lärande och personlig utveckling och har en personlig utbildningsbudget för varje anställd så att vi alltid får fortsätta lära oss saker.
Vi tror att vi har roligare och utvecklar bättre produkter genom att arbeta mycket nära våra kunder, hela vägen från idé till backlog-prioritering, med ett datadrivet sätt för att ta beslut om vad vi ska bygga härnäst.
Vi anser att det är viktigt att erbjuda lika möjligheter för kvinnor och män eftersom vi tror att mångfaldiga arbetsstyrkor presterar bättre och är mycket roligare att arbeta i. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt team av talangfulla individer och som en del av det får alla anställda möjlighet att delta i vårt aktieoptionsprogram och bli ägare i företaget.
Vi har ett team med kollegor som arbetar från hela världen, men vi trivs också med att träffa varandra ansikte mot ansikte. Vårt kontor i Umeå ligger i Science Parken med 30 sekunders promenad till en av norra Europas största sportanläggningar på IKSU. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme så att du kan träna på arbetstid. Vi har en mycket flexibel arbetsplats där du arbetar när och var det passar dig bäst för att få ihop livspusslet.
