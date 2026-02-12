Revisionskonsulter med IT-inriktning | Jönköping
2026-02-12
Are you ready to shape the future with confidence?
Vi söker nu revisionskonsulter med IT-inriktning till vårt team i Jönköping. Som revisionskonsult inom IT-revision tillhör du affärsområdet Assurance och arbetar nära både våra finansiella revisionsteam och våra kunder. Du ingår i ett team med juniora och seniora kollegor som ger dig stöd och vägledning från dag ett.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Som revisionskonsult med IT-inriktning får du en spännande inblick i hur företag arbetar med sina affärssystem, IT-miljöer och dataflöden kopplat till finansiell rapportering. Du kommer jobba både med IT-revision och med finansiell revision i den här rollen. Du blir en del av den digitala revisionen där dataanalys och digitala verktyg är en naturlig del av vårt arbete.
Vad du kommer att arbeta med
Förstå och analysera kunders affärssystem, IT-miljöer och processer
Arbeta i våra revisionsteam med finansiell revision
Arbeta med datahantering, inklusive data capture och data transformation
Identifiera risker och förbättringsområden inom IT-miljöer och interna kontroller
Stötta revisionsteam och kunder i frågor kopplade till IT, data och digitala lösningar
Vad vi söker
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och trivs med att samarbeta med andra. Du är professionell i ditt bemötande, har ett intresse för revision och IT samt motiveras av att leverera tjänster av hög kvalitet till våra kunder.
Kvalifikationer
Universitets-/högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande
Kritiskt tänkande och analytiska färdigheter
Intresse för IT, dataanalys och digital utveckling inom revision
Vad vi erbjuder dig
Utveckla dina tekniska färdigheter och transformativa ledarskapsförmågor genom framtidsinriktade kurser och utvecklingsprogram.
Bredda dina perspektiv genom att arbeta i högintegrerade team över hela världen och samarbeta med personer från olika bakgrunder - både professionellt och kulturellt.
Utveckla ditt eget personliga värde och hjälp oss skapa ett positivt inflytande på våra team, verksamhet, kunder och samhället i helhet.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Skicka in din ansökan med ditt CV, personligt brev och betyg från universitetet, sök gärna så snart som möjligt men senast den sista mars 2026. När vi har mottagit din ansökan får du en länk till våra tester.
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du recruitmentsweden@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.
