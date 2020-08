Reverse-engineer med IT-säkerhetsfokus till svensk underrättelse - Försvarets Radioanstalt - Datajobb i Ekerö

Prenumerera på nya jobb hos Försvarets Radioanstalt

Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Ekerö2020-08-26På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu engagerade och initiativtagande utvecklare med IT-säkerhetsfokus till accessutvecklingskontoret under avdelningen för cyberverksamhet. Är du den vi söker kan vi erbjuda en miljö med unik kompetensbredd, stor gemenskap och goda möjligheter till utveckling. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.Ditt uppdragSom reverse-engineer med IT-säkerhetsfokus hör du till accessutvecklingskontoret under avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen har två huvudsakliga uppgifter; bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten.Uppdraget består av att detaljgranska programvara och inbäddade system ur ett säkerhets- och systemperspektiv samt utveckling av verktyg. Resultatet av dina insatser kommer att leverera direkt verksamhetsnytta till stora delar av FRA.Arbetet sker i team tillsammans med kollegor med djup teknisk kunskap och i ett prestigelöst arbetsklimat. Själva arbetet sker med moderna metoder och verktyg.Teamet har stort eget ansvar med långsiktigt fokus på hög kvalitet. Arbetsområdet präglas av kontinuerlig förändring och ger dig möjlighet att hålla dig á jour med de senaste metoderna inom ditt expertområde.Du kanVi söker dig som har kunskap om reverse-engineering och har erfarenhet av debuggning av program samt ett gediget intresse för IT-säkerhet. Det är en stor fördel om du har kvalificerad arbetslivserfarenhet från, för tjänsten, relevanta arbetsområden.Du har en akademisk examen inom datateknik, datavetenskap eller liknande, alternativt innehar motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare skriver och kommunicerar du obehindrat på svenska och engelska.Erfarenhet inom några av följande teknikområden är meriterande:Analys av sårbarheter i både källkod och binärer och/eller analys av skadlig kodKunskap om programmering (t.ex. Assembly, C/C++, Python)Tekniska IT-säkerhetsgranskningarDjup kunskap om hur operativsystem (t.ex. Linux eller Windows) är uppbyggdaErfarenheter av inbyggda system och/eller industriella styrsystem (SCADA)Kunskap om olika ramverk för webbutvecklingDu ärVi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas i rollen krävs det att du är analytisk och vill bidra med din expertis, kan uppmärksamma vilka behov som finns i verksamheten och hur de ska kunna tillgodoses. Du är prestationsorienterad, kvalitetsmedveten och sätter upp höga mål både för dig själv och för arbetsgruppen. Du tar ansvar för dina uppgifter och ser vikten av att dela med dig av kunskap och information till gruppen för att tillsammans uppnå gemensamma mål.Arbetet präglas av snabb förändringstakt och kräver därför ett gediget intresse för området, att du blir engagerad av utmanande problemställningar samt att du har ett stort mått av nytänkande.Om FRAFRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementets ansvarsområde med ca 800 anställda. Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs, ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik på kort och lång sikt. Vi verkar också för ökad informationssäkerhet i samhällsviktig statlig verksamhet.Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.Mer informationArbetsplatsen finns i närheten av Drottningholm, ca 10 min med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att höra av dig till vår kontaktperson på telefon 08-471 49 85. Fackliga företrädare nås på 08-471 46 00.Ansökan sker via www.fra.se senast 2020-09-13.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelse Start enligt överenskommelse2020-08-26Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Försvarets Radioanstalt5334590