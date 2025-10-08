Resurssamordnare
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa trygghet, struktur och kontinuitet för våra verksamheter?
Som resurssamordnare hos oss spelar du en viktig roll i att planera bemanning och säkerställa att rätt person finns på rätt plats i rätt tid.
Du arbetar nära enhetschefer, medarbetare och vikarier inom våra verksamheter för att ge bästa möjliga stöd till personer med funktionsnedsättning både enligt LSS och SoL.Dina arbetsuppgifter
* Samordna och planera bemanningen i våra verksamheter inom funktionsstöd
* Hantera frånvaro i verksamheten, tillfälliga vakanser och längre vikariat
* Följa upp bemanning och bidra till god kontinuitet för brukare
* Arbeta aktivt i våra verksamhetssystem (t.ex. TimeCare, Visma, Multiaccess och KLIPP)
* APL- samordning av praktikplatser (kontakt med skolor och andra arbetsgivare)
* Ha kontakt med timavlönade medarbetare och bidra till en god introduktion
* Samarbeta med enhetschefer för att följa arbetstidsregler och hållbara scheman
* Delta i utveckling av rutiner för bemanning och resursfördelning
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad varje dag
* Möjlighet att utveckla arbetssätt och rutiner
* Stöd från engagerade kollegor och chefer
* Friskvårdstimme eller bidrag samt förmåner enligt kommunalt kollektivavtal
* En arbetsplats med fokus på delaktighet, respekt och människors rätt till ett gott livKvalifikationer
Vi söker dig som...
* Har relevant gymnasieutbildning, gärna med administrativ eller social inriktning
* Har tidigare erfarenhet av samordning, schemaläggning eller administration
* Har god datorvana och erfarenhet av digitala planeringssystem
* Är strukturerad, lösningsorienterad och stresstålig
* Har god samarbetsförmåga och kan kommunicera tydligt
* Har god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat inom funktionsstöd, LSS-verksamhet eller annan kommunal omsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Intervjuer sker löpande.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281863-2025-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Kontakt
Enhetschef
Angelica Segerbratt angelica.segerbratt@ronneby.se 0457-618042 Jobbnummer
