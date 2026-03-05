Resurslärare svenska och engelska
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 / Grundskollärarjobb / Lekeberg Visa alla grundskollärarjobb i Lekeberg
2026-03-05
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Tjänsten är placerad på Lekebergsskolan 7-9, som är kommunens högstadieskola och ligger i centralorten Fjugesta. Skolan har cirka 330 elever och tar emot elever från F-6-skolorna i Hidinge, Mullhyttan och Fjugesta. Här blir du en del av en verksamhet där samarbete, elevfokus och en tillgänglig lärmiljö är centrala delar i arbetet för att varje elev ska ges goda förutsättningar att lyckas.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som resurslärare i svenska och engelska arbetar du med att ge elever stöd i sitt lärande, både i mindre grupp och i ordinarie undervisningssituation. Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa upp undervisning och stödinsatser i nära samarbete med ansvariga lärare.
En central del av tjänsten är att tillsammans med ordinarie lärare skapa goda förutsättningar för elevers språk- och kunskapsutveckling i svenska och engelska. Arbetet innebär att möta elever med olika behov, anpassa undervisningen utifrån elevgrupp och situation samt bidra till en tillgänglig lärmiljö.
I uppdraget kan det också ingå att delta i klassrummet som stöd för elever och ordinarie lärare, med fokus på att stärka elevers delaktighet, trygghet och måluppfyllelse. Du blir en viktig del i skolans gemensamma arbete för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och engelska.
Du har god förmåga att skapa trygga relationer med elever och att anpassa ditt arbetssätt utifrån deras behov. Du är en tydlig och flexibel pedagog som trivs med att samarbeta nära kollegor och ser värdet av att arbeta tillsammans för elevernas utveckling. Eftersom tjänsten innebär nära samverkan med ordinarie lärare behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd, av undervisning i mindre grupp och av att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Arbetsplats
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 Kontakt
Rektor
David Sandahl david.sandahl@lekeberg.se 0585-482 60 Jobbnummer
9778193