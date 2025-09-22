Resurslärare på Brinells Högstadium 7-9
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Nässjö Visa alla barnskötarjobb i Nässjö
2025-09-22
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Brinells högstadium är en 7-9 skola där även anpassad grundskola ingår. Vi har cirka 370 elever på skolan. Vår skola präglas av mångfald och inkludering och vi arbetar aktivt med språkutveckling. Här blandas elever från olika kulturer vilket berikar undervisningen och miljön på skolan.
Trygghet, ansvar och respekt är skolans ledord och det genomsyrar hela vår verksamhet. Vi anser att ett relationskapande arbete är nyckeln till en bra miljö och lyckade studieresultat. Vi arbetar fokuserat med att skapa goda relationer mellan såväl kollegor, elever och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Uppdraget som resurslärare innebär att skapa en trygg och meningsfull lärandemiljö för eleverna på Brinells Högstadium 7-9. Som resurslärare vägleder du ungdomarna i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling samt stärka deras självkänsla genom stöd, struktur och delaktighet. Arbetet utgår från skolans styrdokument och riktlinjer.
Målgruppen är elever i behov av extra stöd i undervisning och/eller sociala sammanhang.
I uppdraget ingår att bidra till sin egen, gruppens och skolans utveckling.Dina arbetsuppgifter
* Skapa en trygg och inbjudande lärmiljö
* Bygga förtroendefulla relationer
* Elevernas fria tid
* Vara lyhörd och aktivt ta del i elevernas diskussioner och lärprocesser
* Stimulera till samspel, ansvarstagande och demokratiska värderingar
* Uppmuntra och stödja elevernas egna initiativ och utveckling
* Främja självkänslan hos varje individ
* Se varje elevs behov och förutsättningar och anpassa stöd därefter
* Delta i planering, utvärdering och uppföljning av undervisning och stödinsatser
* Samverka med vårdnadshavare, lärare, elevhälsa och andra aktörer
* Hålla sig uppdaterad inom pedagogik och skolutvecklingKvalifikationerÖvrig information
Svenska i tal och skriftErfarenheter
Tidigare erfarenhet från ungdoms- och föreningsarbete är önskvärt men ej nödvändigt
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548) Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Kristian Engström kristian.engstrom@nassjo.se 0380518490 Jobbnummer
9519524