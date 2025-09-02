Resurs till Töcksfors skola
2025-09-02
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Töcksfors skola är en F-6-skola med cirka 190 elever som får möjlighet att växa och utvecklas i en trygg och inspirerande miljö. Förutom grundskola erbjuder vi förskoleklass samt skolbarnomsorg.
Våra moderna och välutrustade lokaler bidrar till en lärandemiljö där både elever och personal trivs. Den nybyggda delen för F-3 har precis färdigställts, och lokalerna för årskurs 4-6 stod klara 2019. Här möts du av ett engagerat arbetslag och en verksamhet som präglas av gemenskap, lärande och ständig utveckling.
På Töcksfors skola arbetar vi aktivt med elevers trivsel, inflytande och måluppfyllelse. Skoldagen startar kl. 08.00, och vi ses regelbundet på arbetsplatsträffar där vi fokuserar på tydliga teman för skolans utveckling. Våra pedagogiska planeringar och vårt arbete utgår från en ambition att alltid förbättra och anpassa verksamheten för att möta våra elevers behov.
Vi är stolta över vårt välfungerande stödsystem som snabbt fångar upp elevers behov och sätter in stöd tidigt. I organisationen finns speciallärare, specialpedagog, kurator och skolsköterska, och genom elevhälsan har vi även tillgång till skolpsykolog och skolläkare.
Vi söker elevresurs till Töcksfors skolas lågstadium och fritidshem
Vill du vara med och bidra till en trygg och lärande miljö för våra elever? Töcksfors skola söker nu en engagerad elevresurs till lågstadiet och fritidshemmet.
I rollen arbetar du i nära samarbete med klassens mentorer och övriga kollegor för att stötta en elev både i undervisningen, under raster och på fritids. Du blir en viktig vuxen i elevernas vardag och en god förebild som bidrar till trygghet, utveckling och arbetsro.
Arbetet sker i team där samarbete och engagemang är centrala delar för att nå skolans vision.
• Minst barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete i skola, gärna som elevresurs eller i liknande roll, med ett stort engagemang för att stötta elever i deras vardag och att se varje elevs behov och förutsättningar.
• Förmåga att skapa goda relationer med elever och att vara en trygg, tydlig och närvarande vuxen i skoldagen.
• Du är samarbetsinriktad och lösningsfokuserad du ser möjligheter och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
• Du tar ansvar, är initiativrik och har lätt för att sätta dig in i vad som behöver göras.
• Du trivs med att arbeta i en liten och familjär skola där arbetsuppgifter och ansvar delas i arbetslaget.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Vi ser fram emot att du som är driven och har ett god samarbetsförmåga utifrån profileringen ovan vill arbeta hos oss och vara med att utveckla skolan i en riktning där en trygg och tillåtande lärandemiljö står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
